$!Realizan carrera pedestre ‘Fuerza Imala 24k’ para reactivar economía de sindicatura

Este domingo, realizaron la primera educación de la carrera pedestre ‘Fuerza Imala 24k’ a fin de reactivar la economía local de esta sindicatura de Culiacán, afectada por la crisis de seguridad.
En el evento participaron corredores, ciclistas y patinadores que partieron desde las 5:30 horas del jardín botánico y concluyó frente a la iglesia de Imala.
El Ayuntamiento de Culiacán informó que los asistentes disfrutaron de la gastronomía local y antojos típicos de la zona.
Miguel Nevárez, organizador de la carrera, destacó la importancia de hacer este tipo de eventos.
“El tema principal es reactivar la sindicatura de Imala, para que vengan a apoyar a lo que es los restaurantes, las tiendas, los raspados, que haya más movimiento aquí y de esa manera que la gente se acerque. Ahorita, ya ha habido varios eventos donde se han juntado 3 mil personas y es favorable para el deporte y la sindicatura”, expresó.
En este encuentro se premió con una medalla y un estímulo económico a los tres primeros lugares de las categorías varonil y femenil.
Ganadores:
En la categoría Absolutos Femenil 1:
Primer lugar: Angely del Rosario Cruz Tobías.
Segundo lugar: Tania Cecilia Rodríguez Gil.
Tercer lugar: Vanessa del Rubí González López.
En la categoría Absolutos Varonil 1:
Primer lugar: Cornelio Alarcón Sainz.
Segundo lugar: Cándido Ayala Rubio.
Tercer lugar: Carlos Francisco Sánchez Ramírez.
El evento contó con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura, el Instituto Sinaloense de la Cultura Física y el Deporte y Turismo Municipal.
Fue resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Protección Civil y Cruz Roja.