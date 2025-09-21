$!Realizan carrera pedestre ‘Fuerza Imala 24k’ para reactivar economía de sindicatura

En el evento participaron corredores, ciclistas y patinadores que partieron desde las 5:30 horas del jardín botánico y concluyó frente a la iglesia de Imala.

Este domingo, realizaron la primera educación de la carrera pedestre ‘Fuerza Imala 24k’ a fin de reactivar la economía local de esta sindicatura de Culiacán, afectada por la crisis de seguridad.

El Ayuntamiento de Culiacán informó que los asistentes disfrutaron de la gastronomía local y antojos típicos de la zona.

Miguel Nevárez, organizador de la carrera, destacó la importancia de hacer este tipo de eventos.

“El tema principal es reactivar la sindicatura de Imala, para que vengan a apoyar a lo que es los restaurantes, las tiendas, los raspados, que haya más movimiento aquí y de esa manera que la gente se acerque. Ahorita, ya ha habido varios eventos donde se han juntado 3 mil personas y es favorable para el deporte y la sindicatura”, expresó.

En este encuentro se premió con una medalla y un estímulo económico a los tres primeros lugares de las categorías varonil y femenil.