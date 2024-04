CULIACÁN._ Se realizó el conversatorio “Visibilidad Lésbica en la Sociedad Sinaloense”, coordinado por el Congreso del Estado de Sinaloa, en el que se resaltó la importancia de informar que es normal amar diferente.

El evento fue para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, en el Salón Constituyentes de 1917 del Congreso del Estado de Sinaloa y se llevó a cabo la mañana de este viernes.

La primera en tomar el micrófono y contar su experiencia fue Claudia Zazueta Armenta, encargada del Área de Capacitación del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar en Culiacán, quien dijo que a los 30 años se aceptó su orientación sexual, pero que fue difícil ya que no había tanta información del tema.

“Muchas personas preferían decir homosexual a decir la palabra lesbiana, porque la palabra lesbiana tenía connotaciones muy negativas, entonces la masculinización de las mujeres estaba satanizado, era muy negativo; y aunque lo único que podíamos era como referente esas lesbianas masculinas”, explicó.

“No me sentía cómoda y no podía ser los dos polos, no soy ni fundamentalmente femenina ni soy fundamentalmente masculina. Entonces ese término medio de acá en Sinaloa, fue muy difícil para mí”, comentó Zazueta Armenta.

Asimismo, Yesica Astorga, psicóloga y experta en el desarrollo y crecimiento personal, indicó que en su infancia y a la hora de jugar con su hermano mayor a las muñecas, ella quería usar un Ken en lugar de una Barbie, a como le habían dicho sus padres, y precisó que fue el principal indicador que supo que era diferente al resto.

Comunicó que en la secundaria, ella se enamoró de una niña y que como no había figuras con la cual identificarse, decidió aceptarse y decírselo a quien sea que le preguntara, ya que para la psicóloga, era una forma de normalizar el amar a una persona de tu mismo género.

“Empecé a pelear de que, o sea, pelear en el aspecto de que yo soy, me gusta una mujer y el amor todo lo puede; yo soy una mujer, yo soy una mujer y me gusta una mujer y no tiene nada de malo y así fue un proceso, creo yo, de educación”, dijo.

De la misma manera, Danaé Echavarría Robledo, activista por los derechos de la comunidad LGBT+, dijo que al ser mujer transexual y además lesbiana, se le hizo muy difícil aceptarse tal cual era, ya que como a las demás ponentes, no habían referentes con las cuales identificarse, así que decidió romper el silencio y ser ella misma su propio ejemplo.

“Es reciente que sea Danaé, digamos dos años y cacho. Aparte de eso, vengo como una visión muy joven, en cuanto ser trans y pues, ya he transicionado socialmente”, comunicó.