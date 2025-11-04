Realizan cuatro cateos y aseguran grabaciones por desaparición de joven duranguense en Mazatlán, informa FGE

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se han efectuado cuatro cateos en distintos puntos de Mazatlán como parte de la investigación por la desaparición de Carlos Emilio, joven originario de Durango cuyo paradero se desconoce desde el pasado 5 de octubre.

Durante las diligencias, los agentes investigadores aseguraron equipos de grabación de video que serán analizados para determinar si contienen información relevante sobre el caso.

De acuerdo con Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado, las acciones forman parte de una carpeta iniciada a raíz de la denuncia presentada por la familia del joven, quien fue visto por última vez en un bar de la Zona Dorada del puerto.

“Se han realizado cuatro cateos en inmuebles relacionados con la investigación; los DVR fueron asegurados”, indicó.

Explicó que la coordinación con la Fiscalía General de la República busca fortalecer el proceso de inspección y extracción de la información almacenada en los dispositivos, con el fin de identificar posibles registros de cámaras de seguridad que aporten datos sobre los hechos ocurridos la madrugada de la desaparición.