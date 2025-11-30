$!Realizan el Festival del Ostión 2025 en Altata para reactivar la economía y turismo

Al mediodía de este domingo inició el Festival del Ostión 2025 en Altata, Navolato, un evento que busca reactivar la actividad económica y atraer nuevamente visitantes al puerto.

Esta, sería la segunda edición de la feria después de que en 2024 no se realizara.

Para este año prepararon 15 mil ostiones entre barra fría, desconche y platillos elaborados por los restaurantes que se sumaron al festival.

Los organizadores estiman una asistencia de entre 5 mil y 10 mil visitantes, hasta culminar a las 19:00 horas.

Analahí Valenzuela Higuera, gerente del Comité de Empresas Productoras de Especies Marinas y Moluscos Bivalvos de Sinaloa, asociación civil que agrupa a productores de ostión en la región, detalló que el evento cuenta con la participación de 83 cooperativas ostrícolas, prestadores de servicios y dependencias estatales.