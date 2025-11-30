$!Realizan el Festival del Ostión 2025 en Altata para reactivar la economía y turismo

Al mediodía de este domingo inició el Festival del Ostión 2025 en Altata, Navolato, un evento que busca reactivar la actividad económica y atraer nuevamente visitantes al puerto.
Esta, sería la segunda edición de la feria después de que en 2024 no se realizara.
Para este año prepararon 15 mil ostiones entre barra fría, desconche y platillos elaborados por los restaurantes que se sumaron al festival.
Los organizadores estiman una asistencia de entre 5 mil y 10 mil visitantes, hasta culminar a las 19:00 horas.
Analahí Valenzuela Higuera, gerente del Comité de Empresas Productoras de Especies Marinas y Moluscos Bivalvos de Sinaloa, asociación civil que agrupa a productores de ostión en la región, detalló que el evento cuenta con la participación de 83 cooperativas ostrícolas, prestadores de servicios y dependencias estatales.
Explicó que el objetivo también es dar mayor visibilidad al ostión sinaloense y fortalecer el trabajo de los productores.
“Buscamos posicionar lo que viene siendo el ostión a nivel estatal, a nivel nacional de lo que cultivamos aquí en los productores”.
Indicó que en 2023, los productores ofrecieron 50 mil ostiones para degustación, sin embargo este año se busca principalmente dinamizar en materia económica.
“Ahorita buscamos más que nada el crecimiento económico y el desarrollo, a la vez turístico, del puerto”, destacó.
El festival incluyó el Pabellón PyME de la Secretaría de Economía, que reunió a 30 emprendedores locales, además de stands de agencias, patrocinadores y cooperativas de distintas comunidades.
También se instaló un espacio dedicado a las ostricultoras sinaloenses, integrado por mujeres que forman parte de proyectos productivos de la región.
En la parte artística, el programa contempló presentaciones de la Explosiva Sonora Dinamita, Grupo La Planeación y Los Intocables JRS, como artista invitado especial.
Valenzuela reconoció que aún existe incertidumbre entre las familias y visitantes debido a la situación de violencia en el estado. Sin embargo, aseguró que el festival forma parte de los esfuerzos por recuperar la actividad turística.
“Quiero resaltar que sí se está haciendo trabajo para reactivar la economía y el turismo, y no es tanto que falte sino que todavía hay incertidumbre de las personas, de los sinaloenses de salir a la calle en estos momentos”, señaló.