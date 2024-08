Culiacán albergó este jueves la última edición del foro “Diálogos Nacionales. Impartición, Procuración de Justicia y Seguridad Pública”, en el Congreso del Estado, a fin de que funcionarios judiciales y legislativos, así como miembros del gremio jurídico, expusieran puntos de vista sobre la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a una reforma al Poder Judicial.

Para abrir esta reunión, encabezaron el evento el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Jesús Iván Chávez Rangel, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Feliciano Castro Meléndrez, Diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Ricardo Monreal Ávila, Senador de Morena; Ignacio Mier Velazco, Diputado federal por Morena; y Juan Ramiro Robledo Ruiz, Diputado federal y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de la Unión.

Rocha Moya se mostró a favor de esta reforma, la cual sugiere que la ciudadanía escoja mediante el voto directo a jueces, magistrados y ministros, pues consideró que no puede existir una verdadera impartición de justicia si esta no lleva no conlleva la voluntad del pueblo.

“Es necesaria una reforma para el pueblo, porque hoy día la distancia entre las personas y sus tribunales es abismal. No se puede administrar justicia aislados de la ciudadanía, la justicia sin el pueblo no existe, es una entelequia. Por supuesto que es necesario, también, una reforma para la paz”, manifestó.

“El nuevo modelo constitucional de justicia debe ser de jueces, tribunales y fiscales garantes de la paz social. Esto solo será posible si es la ciudadanía quien los elige con su voto, dotándolos de legitimidad para responderle al pueblo con acierto y transparencia”.