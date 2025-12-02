$!Realizan en Culiacán Expo ‘Tejiendo Sueños’ para apoyar economía de talentos locales

Una nueva edición de la Expo “Tejiendo Sueños” se realizó en Culiacán, un programa impulsado por la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Culiacán para promover el talento local de emprendedores y apoyar en su economía. En el evento participaron alrededor de 35 expositores de la ciudad en la Plazuela Rosales.

Los emprendedores ofrecieron productos como buñuelos, snacks, accesorios como moños, muebles artesanales, nieves de garrafa, prendas de vestir, entre otros. En la jornada también se impartió un taller de tejido en la que se tuvo la participación de niñas, niños y adultos, quienes aprendieron a confeccionar prendas tipo bufanda.