$!Realizan en Culiacán Expo ‘Tejiendo Sueños’ para apoyar economía de talentos locales

Una nueva edición de la Expo “Tejiendo Sueños” se realizó en Culiacán, un programa impulsado por la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Culiacán para promover el talento local de emprendedores y apoyar en su economía.
En el evento participaron alrededor de 35 expositores de la ciudad en la Plazuela Rosales.
Los emprendedores ofrecieron productos como buñuelos, snacks, accesorios como moños, muebles artesanales, nieves de garrafa, prendas de vestir, entre otros.
En la jornada también se impartió un taller de tejido en la que se tuvo la participación de niñas, niños y adultos, quienes aprendieron a confeccionar prendas tipo bufanda.
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas los visitantes apreciaron la gran variedad de productos disponibles y música con un ambiente familiar.
El Ayuntamiento de Culiacán informó que la ciudadanía interesada en participar puede acercarse a dicha dependencia municipal, cuya participación es gratuita, con el único requisito de elaborar personalmente los productos que pondrán a la venta.