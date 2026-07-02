$!Realizan en Culiacán feria del empleo con más de 300 vacantes

El Ayuntamiento de Culiacán realizó este jueves en el polideportivo Juan S. Millán una feria de empleo con la participación de 25 empresas y la oferta de más de 300 vacantes. La jornada se desarrolla en el Polideportivo Juan S. Millán y permanecerá abierta de las 9:00 a las 14:00 horas. Durante el evento, la secretaria de Desarrollo Económico, Janet Faviola Tosado Noriega, destacó que la generación de empleo es uno de los ejes prioritarios de la administración municipal, por lo que durante 2026 se han intensificado las acciones para acercar oportunidades laborales a la población.

“Queremos que esta feria sea bien aprovechable y que nos ayuden a seguir invitando a esos buscadores y buscadoras de empleo que se acerquen a esta feria del empleo”, resaltó durante la inauguración del encuentro. Indicó que, con esta feria, el municipio suma ya 16 actividades entre jornadas, módulos de atención y ferias de empleo, varias de ellas realizadas en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo.

En esta primera edición, explicó, participan empresas de distintos giros, entre ellas Bachoco, Grupo Panamá, Grupo Lala, Calzzapato, Carnicería El Canasto y Ópticas Ver de Verdad, además de la bolsa de trabajo de Canaco y empresas del sector de la construcción. Además de las vacantes, los asistentes pudieron acceder a módulos de atención del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit.