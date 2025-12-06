$!Realizan en Culiacán la 24 Marcha por la Vida y Contra las Adicciones

Culiacán fue escenario este sábado de la realización de la Marcha por la Vida y Contra las Adicciones número 24, un movimiento que busca enfocarse en el tratamiento y la prevención del consumo de drogas en jóvenes y adultos.

La movilización se realizó junto a diversos ministerios, asociaciones civiles y centros de rehabilitación, y se lleva a cabo año tras año con la intención de levantar la vida en medio de la muerte.

Sergio Ponce, fundador del ministerio cristiano Timoteo’s; y Antonio Zazueta Zambada, líder de ministerio Timoteo’s, realizaron una marcha de manera pacífica contra el uso y consumo de drogas este sábado que convocó a más de 70 familias completas.

El trayecto de la marcha comenzó en las inmediaciones del Palacio Municipal, después se trasladó al Parque Revolución y terminó en el Centro Cívico Constitución conocido como el Parque Constitución, en la Concha Acústica.

En un contexto de violencia en Culiacán y sus alrededores, comentaron que la manifestación no es una protesta ni una exigencia, sino que todo coincidió para que un grupo de familias saliera a levantar la vida en medio del luto y la muerte.

“Esta marcha es a favor de la vida y contra las adicciones, nos estamos manifestando de manera pacífica contra el uso y el consumo de drogas”, dijo Sergio Ponce.