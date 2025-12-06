$!Realizan en Culiacán la 24 Marcha por la Vida y Contra las Adicciones

Culiacán fue escenario este sábado de la realización de la Marcha por la Vida y Contra las Adicciones número 24, un movimiento que busca enfocarse en el tratamiento y la prevención del consumo de drogas en jóvenes y adultos.
La movilización se realizó junto a diversos ministerios, asociaciones civiles y centros de rehabilitación, y se lleva a cabo año tras año con la intención de levantar la vida en medio de la muerte.
Sergio Ponce, fundador del ministerio cristiano Timoteo’s; y Antonio Zazueta Zambada, líder de ministerio Timoteo’s, realizaron una marcha de manera pacífica contra el uso y consumo de drogas este sábado que convocó a más de 70 familias completas.
El trayecto de la marcha comenzó en las inmediaciones del Palacio Municipal, después se trasladó al Parque Revolución y terminó en el Centro Cívico Constitución conocido como el Parque Constitución, en la Concha Acústica.
En un contexto de violencia en Culiacán y sus alrededores, comentaron que la manifestación no es una protesta ni una exigencia, sino que todo coincidió para que un grupo de familias saliera a levantar la vida en medio del luto y la muerte.
“Esta marcha es a favor de la vida y contra las adicciones, nos estamos manifestando de manera pacífica contra el uso y el consumo de drogas”, dijo Sergio Ponce.
Zazueta Zambada enfatizó que el propósito del movimiento es decirle a las familias que sí se puede, ya que aseguró llevar 25 años fuera del mundo de las drogas y que ellos son testimonio de esta posibilidad.
Al terminar la marcha se llevó a cabo un festival cívico cultural, donde se resaltaron los valores morales a través de mensajes y testimonios familiares, y el fundador habló de la situación de violencia y cultura en la ciudad.
“La cultura del narcotráfico y la cultura de la muerte está muy metida en los hogares y traemos una cultura de valores, vida, cultura de no consumo de drogas, traemos una cultura en contra de los narcocorridos, así por medio de testimonios, oraciones y cantos podamos cambiar ese entorno de violento a paz”, señaló.