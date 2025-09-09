$!Realizan esterilización gratuita de perros y gatos junto al Ayuntamiento de Culiacán

Este martes se realizó el segundo día de la campaña de esterilización gratuita de perros y gatos en el Ayuntamiento de Culiacán. Griselda Cárdenas, titular del Grupo Especializado en la Protección a los Animales, informó que atendieron 45 mascotas, meta establecida previamente. La funcionaria recordó que el primer día de actividades realizaron solo 15 esterilizaciones.

Esta actividad se extenderá hasta el viernes 12 de septiembre, con un máximo de 35 turnos diarios. Por ello, las autoridades recomendaron a los vecinos acudir desde temprano, ya que muchos comienzan a formarse desde las 6:00 horas. Entre los requisitos para los procedimientos se solicita que las mascotas cumplan con ayuno de 8 a 12 horas, que estén libres de pulgas y garrapatas, y no estén gestantes ni en celo. Los perros deben acudir con correa o transportadora, mientras que los gatos deben ser llevados en cajas seguras, arpillas o canastos cerrados. Cárdenas aclaró que no se atenderán razas braquicéfalas, como pug o bulldog, ya que requieren anestesia inhalada, procedimiento que no puede realizarse en la unidad móvil.