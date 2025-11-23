$!Realizan Feria de la Salud para abatir rezagos médicos en Culiacán

CULIACÁN._ El Centro de Salud Servicios Ampliados de Culiacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, organizó este domingo la Feria de la Salud, con el objetivo de disminuir las filas y rezagos acumulados en la atención médica durante la semana. La jornada se realizó en el Centro de Salud Urbano de Culiacán, desde las 08:00 a las 16:00 horas, para atender el rezago de 100 colonoscopias y 80 procedimientos de enfermedades premalignas, las cuales combatirán con medicamentos y procedimientos quirúrgicos para quitar las lesiones.

La feria contó con la colaboración del personal de la unidad, incluyendo vigilantes, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos internos, pasantes y especialistas. También se sumaron instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Hospital de la Mujer.

Julio César Quintero Ledesma, coordinador de IMSS-Bienestar en Sinaloa, señaló que estas acciones se realizan de manera extraordinaria a los días habituales de atención. “El día de hoy vamos a estar aproximadamente por el número de personas que nos juntamos Issste, nos juntamos este Bienestar, somos tres ginecólogos los que vamos a participar, yo como coordinador también me voy a poner a trabajar el día de hoy en la consulta para sacar este rezago que tenemos”, compartió al iniciar el evento. “Nosotros tenemos unidades de atención a la salud en todo el estado, 212 unidades. Son para prevención de enfermedades e invitamos a toda la gente a que acuda a una de las unidades más cercanas a su comunidad”.

Rafael Castro Velázquez, director del Centro de Salud Servicios Ampliados de Culiacán, explicó que la feria es para combatir los rezagos de atención en enfermedades premalignas. “Esto lo hacemos extraordinario porque es domingo, pero todo este gran grupo de aquí, del Centro de Salud, viene con mucho gusto a hacer esa atención”, recalcó. “La Feria de Salud son acciones que se hacen extraordinarias dentro de las instituciones de salud. Hacemos acciones que sirvan a la comunidad en sus problemas más emergentes”. El evento se enfocó en varios puntos que requieren atención, prevención y promoción.