$!Realizan Feria del Empleo en Culiacán con más de 500 vacantes

CULIACÁN._ Con una nutrida asistencia de buscadores de empleo, especialmente jóvenes, este viernes se llevó a cabo la Feria del Empleo en la Plazuela Álvaro Obregón, un evento que buscó vincular de manera directa a la ciudadanía con el sector productivo de Culiacán. Desde las 09:00 hasta las 14:00 horas, más de 35 empresas locales instalaron sus módulos para ofrecer alrededor de 500 vacantes, de las cuales destacaron los sueldos competitivos que oscilaron entre los 15 mil y los 45 mil pesos mensuales, dependiendo del perfil solicitado.

Durante el evento, la Secretaria de Desarrollo Económico municipal, Janet Faviola Tostado Noriega, destacó que el empleo formal es el motor que impulsa el bienestar social y el consumo de las familias culichis. La funcionaria subrayó la importancia de la colaboración con el Gobierno del Estado y el sector privado para fortalecer la economía local.

Además de las vacantes, los asistentes recibieron asesoría gratuita para la elaboración de solicitudes de trabajo y orientación sobre cursos de capacitación enfocados al autoempleo. Según los organizadores, el objetivo fue no solo ofrecer una vacante, sino brindar herramientas para que el perfil laboral de los asistentes coincida con las necesidades actuales de las empresas. Esta edición de la feria marca el inicio de las actividades de vinculación laboral en 2026.