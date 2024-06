Tiago Ventura, activista de los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+, comentó que esta marcha es para visibilizar los logros, pero también señalar que, aunque exista una ley contra la discriminación, no hay una verdadera penalización contra los que realizan estas faltas.

“Celebrar como cada año la diversidad, la lucha por los derechos, los logros alcanzados, pero también visibilizar las problemáticas pendientes, como el respeto a nuestras familias, el reconocimiento por parte del Estado”, dijo.

“Todavía no tenemos una lucha contra la discriminación, hay una ley estatal para prevenir la discriminación, muy bonita, pero no tiene dientes, no tiene penalizaciones o contra las personas que discriminan”.

De la misma manera, mencionó que este año, en la marcha número 11, observó más participación por parte de la sociedad y que esperaban romper el récord del año pasado en asistencia, pues en 2023 asistieron 4 mil 500 y este año apostaron con 5 mil.