$!Realizan militares y policías proximidad hasta con binomios caninos

Elementos del Grupo Interinstitucional salieron a centros comerciales como Plaza Forum, en Culiacán, para realizar recorridos de vigilancia y prevención, y en algunos casos, acompañados por binomios caninos.
La información fue compartida en un comunicado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en el afirma que la presencia de los elementos policiales “genera tranquilidad y seguridad en quienes acuden a realizar compras o a disfrutar de un espacio de esparcimiento familiar”.
Esta actividad se le conoce como trabajos de proximidad con la ciudadanía y participan elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal.
“... los elementos federales, estatales y municipales escuchan las necesidades de la población, al mismo tiempo que les comparten información sobre las actividades que realiza cada dependencia para garantizar la seguridad de todas y todos”, dice el boletín.
“Las familias culiacaneses agradecieron al personal de por estas actividades que los hacen sentir más tranquilos con su presencia, por lo que indicaron que es positivo que continuén realizándose”.
Además, los elementos se encargan de fomentar entre la ciudadanía el uso responsable de las líneas de emergencia, tales como el 911 para reportes de emergencias y el 089 para denunciar de forma anónima.