$!Realizan militares y policías proximidad hasta con binomios caninos

Elementos del Grupo Interinstitucional salieron a centros comerciales como Plaza Forum, en Culiacán, para realizar recorridos de vigilancia y prevención, y en algunos casos, acompañados por binomios caninos.

La información fue compartida en un comunicado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en el afirma que la presencia de los elementos policiales “genera tranquilidad y seguridad en quienes acuden a realizar compras o a disfrutar de un espacio de esparcimiento familiar”.

Esta actividad se le conoce como trabajos de proximidad con la ciudadanía y participan elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal.