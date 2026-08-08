$!Realizan reconstrucción mamaria gratuita a mujeres que superaron el cáncer en Sinaloa

Un total de 16 mujeres que superaron el cáncer de mama y no cuentan con seguridad social serán beneficiadas con cirugías gratuitas de reconstrucción mamaria como parte de una jornada realizada por la Secretaría de Salud de Sinaloa y la Beneficencia Pública del Estado. El Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que ocho pacientes fueron intervenidas este sábado en el Hospital de la Mujer IMSS Bienestar, mientras que las ocho restantes serán sometidas al procedimiento durante este domingo.

Durante una visita a las pacientes previo a las cirugías, el funcionario señaló que esta jornada corresponde a la segunda etapa de un programa que inició el año pasado y adelantó que se contempla realizar una nueva jornada de reconstrucción mamaria próximamente. “Estamos en el Hospital de la Mujer IMSS Bienestar, donde están llevando a cabo una jornada de cirugía de reconstrucción de cáncer de mama. Nos está apoyando la Beneficencia Pública, así como también IMSS Bienestar y la Gobernadora del Estado de Sinaloa. El día de hoy se operan ocho mujeres y el día de mañana se operan otras ocho. Esta es la segunda etapa que comenzamos el año pasado. Próximamente tendremos una nueva jornada de reconstrucción de mama”, dijo.

En los procedimientos participan la Beneficencia Pública, el IMSS Bienestar y el Gobierno de Sinaloa, con el propósito de brindar atención sin costo a mujeres que concluyeron su tratamiento contra el cáncer de mama y requieren una cirugía reconstructiva. Indicó que las intervenciones están a cargo de un equipo especializado encabezado por el cirujano plástico, estético y reconstructivo Christian Valenzuela Madero, con apoyo de médicos residentes.