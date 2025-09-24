Realizan reunión militar para atender estrategia de seguridad en robo de vehículos en Sinaloa

Este miércoles se realizó una reunión para atender el tema de robo de vehículos en Sinaloa, en medio de una crisis de seguridad, informó el Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez.

La reunión fue encabezada por corporaciones de seguridad militares y contó con la participación del Gobierno de Sinaloa, limitándose este último a temas administrativos como manejo de placas.

Castro Meléndrez informó que la reunión fue a las 11:00 horas de este miércoles en una sede no revelada.

La reunión ocurre un día después de que se agredió la camioneta en la que viajaba la nieta del Gobernador Rubén Rocha Moya en un presunto intento de despojo

“A las 11 de la mañana se va a llevar a cabo una reunión de las distintas dependencias de seguridad y de las fuerzas armadas para efecto de profundizar las medidas y estrategias en el combate al robo de vehículos”, mencionó.

“Se está trabajando con una actitud de apertura en ese sentido”.

Este adelanto de la reunión realizado por Castro Meléndrez no incluyó detalles sobre el contenido o las dependencias a participar, por lo que no se ha informado acerca de la misma.

Desde que inició la crisis de seguridad en Sinaloa el robo de vehículo con violencia ha sido uno de los delitos que van a la alza.

Desde septiembre de 2024 a este mes de septiembre de 2025 se han robado 7 mil 351 vehículos robados, con corte al 22 de septiembre de este año. Estas cifras resultan en un promedio diario de más de 19 vehículos robados al día en el Estado.

El mes de mayo de 2025 fue el mes que mayor incidencia delictiva registró en cuanto a robo de vehículos con 678 casos, desde ese mes sí han existido variaciones a la baja de manera mensual en este delito, pero los robos a vehículo siguen duplicando su incidencia en relación a un periodo previo a la crisis.

En lo que va de septiembre se han registrado 473 robos de vehículos, y en agosto de 2024, mes previo a la crisis de seguridad, se registraron 202 robos.