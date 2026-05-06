$!Realizan Simulacro Nacional en Sinaloa; participan más de 123 mil personas

Este miércoles se realizó el simulacro nacional 2026 en el Palacio de Gobierno, en Culiacán , donde se evacuó al personal en un tiempo de 7 minutos con 56 segundos. El director de Protección Civil Estatal, Roy Navarrete Cuevas, informó que este tipo de ejercicios se realizan al menos dos veces al año en el recinto.

Explicó que el simulacro se basó en una hipótesis de sismo, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil. La actividad se llevó a cabo a las 10:00 horas, en sincronía con la convocatoria nacional.

Señaló que el objetivo es fortalecer la cultura de la prevención entre la población. Destacó que el ejercicio se realizó en el marco de los 40 años del Sistema Nacional de Protección Civil.

Durante el simulacro, se desplegaron alrededor de 40 elementos de apoyo. Indicó que uno de los principales retos fue evacuar a cerca de 2 mil 700 personas.

Esto, dijo, permitió evaluar fortalezas y áreas de oportunidad en los protocolos. Además, la Unidad Interna de Protección Civil, dijo, cuenta con capacitación en primeros auxilios, evacuación y rescate. El funcionario subrayó que en todo Sinaloa participaron cerca de 2 mil empresas e instituciones.