$!Realizan trabajos de bacheo en vialidades de varios sectores de Culiacán

Con el fin de reparar el deterioro en la superficie de rodamiento, personal del Ayuntamiento de Culiacán llevó a cabo labores de bacheo en vialidades de diversos sectores de la ciudad.
Las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas intervinieron en el sector La Conquista, donde se realizaron reparaciones en el cruce de las avenidas Lola Beltrán y Conquistadores, así como en el bulevar Santa Anita, en el tramo comprendido entre Mario López Valdez y Conquistadores.
En el fraccionamiento Valle Dorado, los trabajos se concentraron en la calle Pistache, entre Bebelama y el bulevar Malova, un trayecto que presentaba daños por el tráfico constante de la zona.
De igual manera, se atendieron afectaciones en la calle Universo, entre Diógenes y Sufragio Efectivo, dentro de la colonia Rosario Uzárraga. Mientras tanto, en el sector Buenos Aires, las labores se enfocaron sobre la calle Alberto Terrones, en el tramo de la avenida Manuel J. Clouthier a Álvaro Obregón.
Finalmente, se reportaron trabajos en el cruce del bulevar Ganaderos y la calle Bellavista, en el sector Progreso, como parte de las intervenciones programadas en la red vial del municipio.