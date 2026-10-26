$!Realizan trabajos de bacheo en vialidades de varios sectores de Culiacán

Con el fin de reparar el deterioro en la superficie de rodamiento, personal del Ayuntamiento de Culiacán llevó a cabo labores de bacheo en vialidades de diversos sectores de la ciudad.

Las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas intervinieron en el sector La Conquista, donde se realizaron reparaciones en el cruce de las avenidas Lola Beltrán y Conquistadores, así como en el bulevar Santa Anita, en el tramo comprendido entre Mario López Valdez y Conquistadores.