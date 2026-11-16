Realizan universitarios diagnósticos psicológicos a 40 adolescentes internados en Sinaloa

Estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizaron evaluaciones clínicas a 40 adolescentes del Centro de Internamiento para Adolescentes, con el propósito de elaborar diagnósticos individualizados que permitan fortalecer sus procesos de reinserción social.

La actividad fue desarrollada por alumnos de los grupos 508 y 509 del turno vespertino, como parte de la materia “Evaluación Psicológica en la Adolescencia”, a cargo del académico Édgar Israel Martínez Díaz.

El docente explicó que la colaboración con el organismo de seguridad pública estatal busca complementar el trabajo que ya se realiza en el centro, donde actualmente se encuentran 169 adolescentes.

A través de las evaluaciones, los universitarios buscan identificar las condiciones psicosociales de 40 jóvenes y generar diagnósticos que permitan establecer rutas específicas de atención, de acuerdo con las necesidades individuales.

Martínez Díaz señaló que los resultados servirán para determinar posibles tratamientos psicológicos, así como reforzar las actividades académicas, culturales y deportivas que ya desarrolla la institución.

Explicó que el análisis de la información permitirá conocer con mayor precisión la realidad psicosocial de los adolescentes y orientar las acciones dirigidas a su reintegración a la sociedad.

El académico destacó que las actividades se realizaron bajo criterios éticos y humanos, con respeto a la reserva de identidad de los adolescentes y en estricto apego a los lineamientos de la disciplina psicológica.

Agradeció el respaldo del Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina; del General brigadier diplomado de Estado Mayor, Sinuhé Téllez López; del coordinador del Centro de Internamiento para Adolescentes, Mayor Sergio Lagunés, y del director de la Facultad de Psicología, Paul Antonio Carlón García.