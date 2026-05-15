Realizarán censo en Villa Juárez, Navolato, para brindar apoyos a la población: Gobernadora Yeraldine

Culiacán, Sinaloa, a 15 de mayo de 2026.- A partir del próximo lunes 18 de mayo se iniciará un censo en la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, para detectar las necesidades de la población y atenderlas de inmediato, en materia de salud, vivienda, educación, apoyos sociales, seguridad pública y otros temas.

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, dio a conocer que este censo lo realiza la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, en equipo con el Gobierno de Sinaloa.

“El próximo lunes inicia en Villa Juárez un censo por parte de la Secretaría de Gobernación, sobre temas de salud, vivienda y apoyos sociales del gobierno federal. Se entrevistará a los ciudadanos para conocer más sus necesidades”, detalló la mandataria estatal.

Dijo que se empezará el lunes en esta sindicatura, y el programa se hará extensivo a otros municipios.

“Es un plan integral que vamos a iniciar en Villa Juárez y se hará próximamente en otros lugares, ya tenemos siete listos y les informaremos como irán desarrollándose”, expresó Bonilla Valverde.

Invitó a las y los habitantes de Villa Juárez a participar y atender al personal que realizará las entrevistas y encuestas, para poder conocer más sus necesidades y apoyarlos de inmediato.