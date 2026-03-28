Realizarán elección de síndicos en 10 sindicaturas de Culiacán este domingo

Este domingo 29 de marzo se llevará a cabo la jornada de elección de síndicos municipales en 10 sindicaturas de Culiacán, como parte del proceso de renovación de estas autoridades auxiliares para el periodo 2026–2029.

De acuerdo con información del Ayuntamiento, la consulta se realizará mediante plebiscito en aquellas demarcaciones donde se registraron dos o más aspirantes, por lo que se prevé la instalación de entre 120 y 125 mesas receptoras.

Además, se habilitará una casilla especial en la zona de La Loma de Rodriguera para personas desplazadas de la sindicatura de Tepuche, de acuerdo con la Regidora Cinthia Valenzuela Langarica, presidenta de la Comisión de Gobernación.

En total, se registraron 39 aspirantes en 16 sindicaturas. Sin embargo, en seis de ellas, El Salado, Baila, Tacuichamona, Higueras de Abuya, Quilá y Emiliano Zapata, no habrá jornada de votación debido a que cuentan con candidatura única, por lo que el proceso pasará directamente a la etapa de validación.

El proceso de elección se desarrolló en un lapso aproximado de 20 días, tras la aprobación del Cabildo para que la Comisión de Gobernación organizara la consulta.

Este incluyó el registro de aspirantes y un periodo de campañas del 17 al 26 de marzo, durante el cual las y los candidatos realizaron actividades de promoción de sus propuestas.

José Ernesto Peñuelas Castellanos, Secretario del Ayuntamiento, señaló que el objetivo de este ejercicio es garantizar la participación ciudadana en la designación de quienes fungirán como representantes en las sindicaturas, encargados de atender gestiones y problemáticas en sus comunidades.

Como antecedente, el arranque del proceso estuvo marcado por inconformidades de aspirantes y habitantes que exigían la publicación de la convocatoria, lo que derivó incluso en una manifestación en el centro de la ciudad.

Posteriormente, autoridades aclararon que no existía retraso y que los ajustes respondían a reformas legales en materia de paridad.

La jornada de este domingo definirá a quienes asumirán el cargo de síndicos municipales para los próximos tres años en las sindicaturas de Culiacancito, Aguaruto, Costa Rica, Tepuche, Villa Adolfo López Mateos, “El Tamarindo”, Imala, Las Tapias, San Lorenzo, Sanalona y Jesús María.

Entre los aspirantes se encuentran aquellos que buscan la reelección, y que tuvieron que solicitar licencia en el cargo para contender en el proceso.

Estos son Cristian Leonardo Pérez Román, de Culiacancito; Sergio Javier Arredondo Zazueta de Las Tapias; Marco Antonio Vega Torres de Imala; Patricia Sánchez Pérez de San Lorenzo y Eduardo González Aguilar de Sanalona.