CULIACÁN._ La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas realizarán un congreso sobre el tema de personas desaparecidas en el estado, anuncio Óscar Loza Ochoa, representante de la CDDH.

Aunque aún no se ha estipulado el lugar, está previsto para el 26 de septiembre de este año y se espera contar con la participación de colectivos de búsqueda, organizaciones civiles, personas de la sociedad civil, así como personalidades en el estado.

El objetivo de este congreso, detallaron, es buscar estrategias y formas de erradicar o disminuir la desaparición forzada.

“Hay una crisis humanitaria en el País, la desaparición forzada, el desplazamiento interno por razones de violencia y agregamos otros elementos más, el próximo mes se cumplen 50 años de la desaparición y urge una respuesta. Difícilmente se puede hablar de un trabajo del estado”, dijo.

Oscar Loza llamó a la federación y al resto de los estados en el País a hablar sobre políticas públicas para detener este delito, sin embargo, ante la falta de respuesta es que se realizará este evento.

“No solamente no hay una política pública que nos hable de esto, una parte de las instituciones públicas, esas que tienen relación con la seguridad, no solamente cierran un ojo, no solamente cierran los dos cuando se llevan a cabo ese tipo de prácticas sino que esas instituciones iniciaron la desaparición forzada en este País”.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado, señaló Oscar Loza, se habla 4 mil 200 desaparecidos a partir del 2006.

Una madre buscadora, cuestionó estos datos de la dependencia y subrayó que la desconfianza y el miedo de las familias hacia las autoridades son factores que contribuyen a esta discrepancia, pues sólo se toma en cuenta las denuncias presentadas.

“Nosotros tenemos otros datos (...) el triple, porque si cada día están desapareciendo tres o cuatro personas, imagínense (...) Lo que dice la Fiscalía, son las denuncias que ellos tienen pero las familias que se acercan a las diferentes colectivas nos habla de otra cosas, que no se animan a poner una denuncia porque no confían en las autoridades o que no quieren tener problemas o que tienen miedo porque han sido amenazados”.