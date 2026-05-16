$!Reanuda Imelda Castro sus asambleas informativas en Sinaloa tras señalamientos de EU contra funcionarios

La Senadora de Morena, Imelda Castro Castro, reanudó este fin de semana sus asambleas informativas en Sinaloa con encuentros en Culiacán y Guasave, luego de dos semanas de pausa en medio de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios del estado. “Venimos aquí... a una asamblea informativa como lo hemos hecho siempre. No habíamos venido... por prudencia, pausamos nuestra agenda durante 12 días, los primeros 12 días de mayo después de estos acontecimientos, pero pues la vida sigue, el gobierno sigue, la transformación sigue, las personas, los servidores públicos somos temporales”, dijo este sábado previo a su encuentro en Guasave.

Durante su gira, la legisladora aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación continuará pese al contexto político que atraviesa la entidad. “Este movimiento de la Cuarta Transformación no lo para nadie, porque quien dirige la Cuarta Transformación es el pueblo de Sinaloa, es el pueblo de México; ustedes son los dueños de la voluntad política y entonces, hay que estar siempre organizados, informados, no hay que dejarse llevar por la información falsa que mucho corre las redes sociales“, expresó durante la asamblea realizada en Guasave. El viernes, Imelda Castro Castro sostuvo una reunión con vecinos de la colonia Nueva Galicia, en Culiacán. Este sábado continuó su agenda en Guasave, donde desayunó con maestras y maestros y posteriormente encabezó una asamblea informativa en la colonia Ejidal, a la que asistieron más de mil personas.