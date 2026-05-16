$!Reanuda Imelda Castro sus asambleas informativas en Sinaloa tras señalamientos de EU contra funcionarios

La Senadora de Morena, Imelda Castro Castro, reanudó este fin de semana sus asambleas informativas en Sinaloa con encuentros en Culiacán y Guasave, luego de dos semanas de pausa en medio de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios del estado.
“Venimos aquí... a una asamblea informativa como lo hemos hecho siempre. No habíamos venido... por prudencia, pausamos nuestra agenda durante 12 días, los primeros 12 días de mayo después de estos acontecimientos, pero pues la vida sigue, el gobierno sigue, la transformación sigue, las personas, los servidores públicos somos temporales”, dijo este sábado previo a su encuentro en Guasave.
Durante su gira, la legisladora aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación continuará pese al contexto político que atraviesa la entidad.
“Este movimiento de la Cuarta Transformación no lo para nadie, porque quien dirige la Cuarta Transformación es el pueblo de Sinaloa, es el pueblo de México; ustedes son los dueños de la voluntad política y entonces, hay que estar siempre organizados, informados, no hay que dejarse llevar por la información falsa que mucho corre las redes sociales“, expresó durante la asamblea realizada en Guasave.
El viernes, Imelda Castro Castro sostuvo una reunión con vecinos de la colonia Nueva Galicia, en Culiacán.
Este sábado continuó su agenda en Guasave, donde desayunó con maestras y maestros y posteriormente encabezó una asamblea informativa en la colonia Ejidal, a la que asistieron más de mil personas.
En este último encuentro, afirmó que los representantes populares deben permanecer cerca de la población tanto en los momentos favorables como en los más complejos.
“Siempre hay que estar cerca de la gente, en los peores y en los mejores momentos. No se vale que cuando todo está bien los servidores públicos aparezcan, y cuando hay dificultades, se escondan”, manifestó.
La Senadora también señaló que cualquier acusación relacionada con presuntos delitos debe atenderse conforme a las leyes mexicanas y con respeto a la soberanía nacional.
“México es un país soberano y las decisiones sobre nuestra vida pública deben resolverse desde nuestras instituciones. No debe haber impunidad, pero tampoco intervenciones que vulneren nuestra Constitución”, sostuvo.
Finalmente, informó que continuará recorriendo Sinaloa para presentar los resultados de su trabajo en el Senado de la República, incluyendo reformas en materia de reducción de la jornada laboral, austeridad gubernamental, seguridad y derechos de las mujeres.