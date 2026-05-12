Reanuda Sader pagos pendientes a productores de maíz en Sinaloa

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reanudó este martes los pagos pendientes del Apoyo Federal Extraordinario para productores sinaloenses de maíz correspondientes a la cosecha del ciclo otoño-invierno 2023-2024, informó el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel.

Desde la Ciudad de México, donde realiza gestiones relacionadas con los apoyos al campo sinaloense, Bello Esquivel señaló que el proceso operativo para beneficiar a los productores no se ha detenido y que continúan las negociaciones con el Gobierno federal para agilizar tanto los pagos como los trámites administrativos.

El funcionario estatal explicó que este mismo día se publicó el aviso oficial de la Sader federal en el que se detalla la estructura del incentivo económico, que consistirá en mil 300 pesos por tonelada de maíz.

De ese monto, 800 pesos corresponden al incentivo a la comercialización del grano, mientras que otros 500 pesos serán entregados como apoyo extraordinario para cubrir el costo del financiamiento.

Bello Esquivel agregó que a esta cantidad se sumarán 400 pesos por tonelada aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, con lo que el respaldo total para los productores alcanzará mil 700 pesos por tonelada.

Asimismo, indicó que los centros de acopio funcionarán como ventanillas para la recepción de documentos, a fin de que los agricultores puedan acceder a los recursos tanto federales como estatales.