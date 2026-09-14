Reanudan clases vespertinas en nueve municipios de Sinaloa tras lluvias

Las actividades escolares del turno vespertino se reanudarán de manera regular este lunes 14 de septiembre en nueve municipios de Sinaloa, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

De acuerdo con el un aviso emitido a las 12:30 horas, la decisión fue tomada con base en el seguimiento realizado por Protección Civil ante las condiciones meteorológicas registradas en la entidad.

La reanudación aplica para todos los niveles educativos en los municipios de Sinaloa, Juan José Ríos, Ahome, El Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito y Navolato.

La medida ocurre luego de que durante la madrugada y mañana de este lunes se registraran lluvias en distintos puntos del estado, por lo que las autoridades habían suspendido las actividades escolares del turno matutino en esos municipios como medida preventiva.

La SEPyC indicó que las actividades para el turno vespertino se desarrollarán de manera regular y pidió a la comunidad educativa mantenerse atenta a las vías oficiales de comunicación ante cualquier actualización relacionada con las condiciones meteorológicas.

La dependencia señaló sus cuentas oficiales en Facebook, X e Instagram como medios para consultar información adicional.