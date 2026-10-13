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Reanudan clases vespertinas en siete municipios de Sinaloa

La SEPyC informó que las actividades presenciales se retomarán este martes 13 de octubre en todos los niveles educativos de Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, tras el seguimiento de Protección Civil
Belem Angulo |
13/10/2026 10:48
13/10/2026 10:48

Las clases presenciales se reanudarán de manera regular durante el turno vespertino de este martes 13 de octubre en siete municipios de Sinaloa, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

De acuerdo con el aviso emitido a las 10:25 horas, la medida aplica para todos los niveles educativos de Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

La dependencia estatal indicó que la decisión se tomó con base en las recomendaciones y el seguimiento de Protección Civil, ante las condiciones relacionadas con el huracán Simon.

La SEPyC exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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