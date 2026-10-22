$!Reanudan trámite de tarjetas de descuento del transporte público para estudiantes en Sinaloa

Los estudiantes de Sinaloa ya pueden tramitar sus tarjetas de descuento para el transporte público, luego de que concluyera la actualización del software de los lectores instalados en los camiones urbanos. Marco Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transportes del estado, informó que esta semana quedó resuelto el proceso de actualización, por lo que los estudiantes pueden acudir a los módulos de atención para obtener sus credenciales.

Explicó que los validadores utilizaban una versión anterior del software y fue necesario actualizarla para que reconociera las nuevas tarjetas. “Los validadores que usan las unidades, de los camiones urbanos, obviamente tienen un software de validación se estaba actualizando el software.. como ya era un software que tenía varias generaciones, tendría que entrar la generación nueva del software por la tarjeta nueva, pero ya ahorita pueden tramitar la tarjeta, donde gusten”.

Hasta el momento, se han entregado alrededor de 35 mil tarjetas inteligentes de identidad estudiantil (TIIES) , de acuerdo con el funcionario. En Culiacán, los trámites se realizan en la Unidad de Servicios Estatales y Palacio de Gobierno, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.