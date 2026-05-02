Reaparece Enrique Inzunza en Badiraguato y anuncia regreso al Congreso

A través de un video en redes sociales, el legislador de Morena informó que el miércoles 6 de mayo se presentará en los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Desde Badiraguato, Sinaloa, reapareció este sábado el Senador Enrique Inzunza Cázarez, quien, al igual que el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, enfrenta señalamientos de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En la publicación, Inzunza Cázarez señaló que pasa los fines de semana en su tierra natal.

“Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros”, expresó, sin referirse directamente a los señalamientos en su contra.

“Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo”.

Este mismo sábado, en una publicación previa, el Senador morenista rechazó las imputaciones y afirmó que surgieron un día después de que defendió desde la tribuna de la Cámara Alta el principio de soberanía nacional frente a la actuación de agentes de la CIA en territorio mexicano.