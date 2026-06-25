Reaparece Enrique Inzunza tras casi dos meses alejado de actividades legislativas

Después de permanecer cerca de dos meses sin apariciones públicas relevantes a su labor legislativa, el Senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez volvió a hacerse presente este jueves durante una sesión de la Comisión de Justicia del Senado de la República, en la que participó mediante videoconferencia.

La reaparición del legislador ocurre luego de que, el pasado 29 de abril, autoridades de Estados Unidos difundieran una acusación en la que se menciona a diversos funcionarios de Sinaloa, incluido Inzunza Cazárez, por presuntos nexos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, la actividad pública del senador había sido prácticamente nula.

Su última aparición de relevancia había ocurrido semanas atrás, antes de que se dieran a conocer los señalamientos formulados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Durante la reunión de este jueves, Inzunza Cazárez intervino a distancia en los trabajos encabezados por el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado.

La participación llamó la atención debido al prolongado periodo en el que el legislador se mantuvo alejado de eventos y actividades legislativas visibles.

En días recientes, el Senador también informó que no buscará contender por la candidatura de Morena al Gobierno de Sinaloa en el próximo proceso electoral y que continuará desempeñando sus funciones en la Cámara Alta hasta la conclusión de su encargo en 2030.

A principios de junio, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, había adelantado que Inzunza Cazárez no asistiría a las sesiones de la Comisión Permanente durante el actual receso legislativo, el cual concluirá en agosto.

La acusación difundida por autoridades estadounidenses también incluyó al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros servidores públicos.

En el caso de Inzunza Cazárez los señalamientos se relacionan con supuestas reuniones sostenidas con integrantes de la organización criminal cuando fungía como secretario general de Gobierno en la administración estatal.