Rebasa DIF Sinaloa los 410 mil apoyos y servicios con sus Brigadas del Bienestar

Las Brigadas del Bienestar el Sistema DIF Sinaloa ya suman más de 410 mil 831 apoyos y servicios que han ofrecido de manera gratuita en beneficio de la población.

Este programa lleva a lugares alejados de las ciudades los servicios de atenciones médicas para niñas, niños y adultos mayores, apoyos funcionales, revisión oftalmológica con el personal del CIDIS, entrega de lentes de lectura para el adulto mayor, despensas alimenticias, terapia de rehabilitación física con especialistas del CREE y atención a la salud emocional.

Además ofrecen información sobre temas de autismo con el equipo multidisciplinario del CAS, trámites de certificados y credenciales de discapacidad, solicitudes de pelucas oncológicas, unidad dental, ropa y calzado del voluntariado y estudios de gabinete de la Unidad Móvil para la Mujer.

Este miércoles, Brigadas del Bienestar visitó a las familias del campo El Diez del municipio de Culiacán, ahí las familias aprovecharon los servicios y atenciones que de manera directa y gratuita se llevan para las y los sinaloenses.

También estuvieron los servicios de la Secretaría de Salud con programa de vacunación, Registro Civil con expedición y corrección de actas, Sebides, Icatsin con cortes de cabello gratis, Iseja, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con módulo de información y el Sates con descuentos especiales en trámites vehiculares dentro de su programa “Ponte al corriente”.

Este jueves 13 de noviembre la Brigada del Bienestar estará también en Culiacán, en la Escuela Primaria Margarita Maza, en la colonia El Ranchito, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.