Recaban firmas para revocar mandato de Alcalde de Culiacán; buscan 150 mil para llevar al Congreso

Mediante la recolección de firmas, el grupo Pueblo Unido por Culiacán busca revocar de su cargo al Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro.

Son 150 mil las firmas que esperan recolectar, para después llevar la petición de juicio político al Congreso del Estado en contra del Alcalde.

“Soy el encargado de elaborar la demanda de juicio político en contra de Estrada Ferreiro. Nadie nos paga por estar aquí, somos ciudadanos”, defendió Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, ex candidato a la Gubernatura de Sinaloa en 2021 por el Partido Encuentro Solidario.

“Los estamos invitando a que se acerquen a firmar, a que nos ayuden a recolectar las 150 mil firmas, desde las sindicaturas y comisarías, y que nos ayuden llevándose formatos para que nos ayuden a recolectar las 150 mil firmas”

La mesa de recolección de firmas estará de 8:00 a 18:00 horas, sobre la Plazuela Álvaro Obregón a un costado de Catedral. Para que la firma sea válida es necesario acompañarla con la clave de elector.

“Hagamos historia revocándole el mandato con juicio político”, comentó el representante del movimiento.

Durante los primeros minutos en los que se recabó firmas, al menos una decena de ciudadanos que transitaban por la plazuela se detuvo para averiguar de qué se trataba la intervención y unirse con su firma.

“Estoy viendo la falta de dignificación en el trato para la ciudadanía, de parte de los funcionarios públicos. Eso la verdad es que me causa, a mí, malestar”, dijo José Manuel Morales, ciudadano que incluso se llevó un formato para apoyar con la recabación de firmas.

“Nosotros tenemos una organización comunitaria en un parque ahí en una colonia, y solicitamos a Ferreiro, entrando esta administración, un requerimiento de arreglar ese parque para el uso de jóvenes y adultos mayores. Solicitamos el requerimiento y sí nos lo firmó, es un evento bien definido. La respuesta que tuvimos es que no había recursos, pero sí se subió el sueldo al 35 por ciento y se dió un bono de 500 mil pesos, y todos los abusos. Si primero son los de abajo ¿por qué se suben el sueldo los de arriba? ese es mi sentir como particular. La gente se fue con la finta de la marca obradorista, no hubo un criterio para la votación”

Hace una semana, esta asociación civil realizó una conferencia de prensa para anunciar sus intenciones de llevar al Alcalde a juicio político, administrativo y penal. En aquel momento adelantaron que buscarían recabar más firmas de la cantidad de votos que tuvo el Alcalde en su relección de 2021.

“Quisiéramos recabar más firmas que los votos que él tuvo, esa es la meta de nosotros y la finalidad es que entre más gente se sume a este movimiento nos apoyen para conseguir las firmas más rápido”, agregó.

En las elecciones de 2021, cuando Estrada Ferreiro obtuvo la reelección, consiguió 105 mil 897 votos a su favor, representando la candidatura común entre Morena y el Partido Sinaloense.