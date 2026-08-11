Recauda Gobierno de Sinaloa $7 millones en primera semana de programa ‘Ponte al Corriente’

El programa “Ponte al Corriente” ha recaudado alrededor de 7 millones de pesos durante su primera semana de operación, informó la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

Llamó a los propietarios de vehículos con adeudos a aprovechar el beneficio antes de que concluya el periodo establecido.

“Van 7 millones de pesos recaudados en una semana en el Ponte al Corriente”, aseguró.

La Mandataria recordó que en esta edición el programa amplió el beneficio a vehículos modelo 2022 y anteriores, por lo que más propietarios pueden regularizar su situación vehicular mediante un pago único de 6 mil pesos, sin importar el monto acumulado de sus adeudos.

“Invitamos a los sinaloenses a que aprovechen porque no dura mucho, recuerden que son uno o dos meses los que están las ventanillas abiertas ofreciéndoles los trámites que se pueden hacer con los descuentos que son del 2022”.

Bonilla Valverde destacó que esta edición incorporó por primera vez a los vehículos modelo 2022 y anteriores, beneficio que no había sido contemplado en las ediciones anteriores del programa.

“Es con un solo pago de 6000 pesos en este año se extendió al 2022 y anteriores, que las otras ponte al corriente no se habían abierto en el 2022, en esta sí, la invitamos a los sinaloenses un solo pago de 6000 pesos y se regulariza”.

El programa estará vigente durante todo agosto y los trámites pueden realizarse en las oficinas de Recaudación del Estado ubicadas en los 20 municipios de Sinaloa.

El programa permite regularizar adeudos vehiculares acumulados mediante un pago único de 6 mil pesos, evitando que continúen incrementándose por recargos y actualizaciones.