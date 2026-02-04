$!Recaudan más de $230 millones por Predial en Culiacán

Durante el mes de enero de 2026, el Ayuntamiento de Culiacán ha recaudado más de 230 millones de pesos por concepto del pago del Impuesto Predial Urbano, informó Hortencia Cota González, directora de Ingresos.

La funcionaria municipal precisó que esto representan 62 mil 040 claves catastrales, de las 391 mil que cuenta el municipio.

Señaló que el monto proyectado, que contempla los meses de enero y febrero por la promoción de descuentos ‘Inicia bien el año 2026’, es de 595 millones de pesos.

“Ahorita, a la fecha, al día último de enero llevamos alrededor de 230 millones [de pesos] y ahorita en este mes de febrero, a partir del martes 3 al día 28 de febrero, tenemos la promoción del 100 por ciento en multas de impuesto predial e ISAI (Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles).