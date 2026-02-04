$!Recaudan más de $230 millones por Predial en Culiacán

Durante el mes de enero de 2026, el Ayuntamiento de Culiacán ha recaudado más de 230 millones de pesos por concepto del pago del Impuesto Predial Urbano, informó Hortencia Cota González, directora de Ingresos.
La funcionaria municipal precisó que esto representan 62 mil 040 claves catastrales, de las 391 mil que cuenta el municipio.
Señaló que el monto proyectado, que contempla los meses de enero y febrero por la promoción de descuentos ‘Inicia bien el año 2026’, es de 595 millones de pesos.
“Ahorita, a la fecha, al día último de enero llevamos alrededor de 230 millones [de pesos] y ahorita en este mes de febrero, a partir del martes 3 al día 28 de febrero, tenemos la promoción del 100 por ciento en multas de impuesto predial e ISAI (Impuesto Sobre Adquisición De Inmuebles).
Detalló que, en comparación con enero de 2025, la recaudación actual se encuentra entre 25 y 30 millones de pesos por debajo de lo registrado el año pasado.
“Ahorita tenemos un rezago del año pasado contra ahorita de más o menos aproximadamente unos 25, 30 millones. Esperemos recuperarnos en el mes de febrero y que la ciudadanía aproveche el descuento”.
Indicó que cuentan con un rezago en el pago del Predial de 251 millones de pesos.
“El rezago, lo que tenemos contemplado, pues son en lo proyectado en la Ley de Ingresos son alrededor de 251 millón [de pesos] que esos quisiéramos, esos contribuyentes son los que nos interesa que se acerquen al ayuntamiento, tenemos muchas opciones de pago”, mencionó.
Cota González detalló que del 3 al 28 de febrero mantendrán el 100 por ciento de descuento en multas y recargos del impuesto predial y del ISAI.
Además, afirmó, continúa vigente el 10 por ciento de descuento por pronto pago, el cual también vence el 28 de febrero.
Agregó que existen facilidades de pago, como meses sin intereses con tarjetas bancarias y convenios con 25 por ciento de enganche y el resto en mensualidades.