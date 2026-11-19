El Congreso de Sinaloa aprobó las cuentas públicas de 18 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2025, mientras que las de Escuinapa y Elota fueron rechazadas debido a distintas observaciones en el manejo de sus recursos.

Entre las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior del Estado en estos dos municipios se encuentran deudas sin recursos suficientes para cubrirlas, recurso público pendiente de recuperar y pagos por obras que no se realizaron o que no cumplen con las condiciones establecidas.

En el caso de Elota, la revisión detectó que el Ayuntamiento tiene pasivos por más de 20 millones 350 mil pesos sin suficiencia financiera para pagarlos. Además, hay 13 millones 973 mil pesos que están pendientes de recuperar.

La auditoría también encontró anticipos entregados a proveedores que no fueron comprobados, pagos por obras que no se ejecutaron y trabajos que presentan deficiencias en su calidad.

Otro dato que llamó la atención es que el 94.12 por ciento de las obras públicas se asignaron directamente, es decir, sin realizar un concurso para elegir a las empresas encargadas de ejecutarlas.

A esto se suma que la deuda del municipio aumentó 289.2 por ciento en comparación con 2024.