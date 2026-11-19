El Congreso de Sinaloa aprobó las cuentas públicas de 18 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2025, mientras que las de Escuinapa y Elota fueron rechazadas debido a distintas observaciones en el manejo de sus recursos.
Entre las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior del Estado en estos dos municipios se encuentran deudas sin recursos suficientes para cubrirlas, recurso público pendiente de recuperar y pagos por obras que no se realizaron o que no cumplen con las condiciones establecidas.
En el caso de Elota, la revisión detectó que el Ayuntamiento tiene pasivos por más de 20 millones 350 mil pesos sin suficiencia financiera para pagarlos. Además, hay 13 millones 973 mil pesos que están pendientes de recuperar.
La auditoría también encontró anticipos entregados a proveedores que no fueron comprobados, pagos por obras que no se ejecutaron y trabajos que presentan deficiencias en su calidad.
Otro dato que llamó la atención es que el 94.12 por ciento de las obras públicas se asignaron directamente, es decir, sin realizar un concurso para elegir a las empresas encargadas de ejecutarlas.
A esto se suma que la deuda del municipio aumentó 289.2 por ciento en comparación con 2024.
En Escuinapa, se identificaron pasivos por 47 millones 413 mil pesos sin una fuente de recursos para cubrirlos, además de 16 millones 543 mil pesos que podrían recuperarse.
Entre las observaciones están pagos por asesorías sin evidencia del servicio realizado, gastos por musicalización de las Fiestas Patrias sin documentación que los respalde y pagos relacionados con las Fiestas del Mar de las Cabras sin comprobantes suficientes.
También se detectaron recursos públicos que no fueron reintegrados y pagos por obras no ejecutadas o que no cuentan con documentación que justifique el gasto.
En este municipio, el 93.18 por ciento de las obras públicas también fueron asignadas directamente, sin concurso.
Aunque el Congreso aprobó las cuentas públicas de los otros 18 municipios, esto no significa que estén libres de observaciones.
La revisión también encontró irregularidades en varios de ellos, como problemas para cubrir sus deudas y obras asignadas sin licitación.
Uno de los casos señalados fue Concordia, donde el 100 por ciento de las obras públicas se adjudicaron directamente.
Además, en algunos municipios se detectaron pagos por trabajos que no se realizaron o que no han beneficiado a la población, como obras de electrificación que todavía no han sido conectadas por la Comisión Federal de Electricidad.
El Congreso aclaró que la aprobación de las cuentas públicas no detiene las investigaciones ni los procedimientos que la Auditoría Superior del Estado haya iniciado por las observaciones encontradas.