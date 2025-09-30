Rechaza Diputada reelección de Yeraldine Bonilla como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso

La Diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, repudió la reelección de Yeraldine Bonilla Valverde como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa para el segundo año de la 65 Legislatura.

“No puede haber respeto hacia alguien que no respeta ni su investidura, ni su encargo como presidenta de la Mesa Directiva”, cuestionó Gárate Valenzuela.

La priista reclamó que Bonilla Valverde no es la persona ideal para encabezar la representación legal del Legislativo, ya que la acusó de contar con antecedentes de violencia política y censura.

En ese sentido, refirió a la sesión ordinaria del 8 de mayo pasado, en la que Gárate Valenzuela quiso dar un posicionamiento en torno al Día de las Madres, pero no pudo concluirlo porque la Mesa Directiva ordenó apagarle el micrófono.

“Refleja una voluntad de cerrar el diálogo entre la pluralidad de la sociedad sinaloense y cerrar la deliberación parlamentaria en el Congreso del Estado”.

“No es la persona ideal para seguir presidiendo la Mesa Directiva al ser una violentadora del fuero constitucional, acaecido en el recinto oficial del propio Poder Legislativo, el cual por naturaleza debe ser un foro de tolerancia y libertad”, criticó la Diputada del PRI.

En ese sentido, la priista presentó un oficio que se enviará a la Junta de Coordinación Política y su Presidenta, la Diputada María Teresa Guerra Ochoa de Morena, para formalizar la postura en contra de la reelección de Yeraldine Bonilla.

“Es la evidencia de que la violencia política se premia por parte de la coalición en el poder que usted encabeza”, leyó Gárate Valenzuela.