Rechaza Enrique Inzunza acusaciones de EU y denuncia intencionalidad política

El Senador Enrique Inzunza Cázarez rechazó las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y las vinculó a un “ataque” a la soberanía nacional, tras denunciar la actuación de agentes estadounidenses en México.

A través de un posicionamiento público, el legislador afirmó que la difusión de la supuesta investigación ocurre tras su defensa de la soberanía mexicana desde la tribuna del Senado.

“Hoy, casualmente, autoridades de ese País dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, expresó.

Explicó que es originario de Badiraguato, en ese sentido defendió su trayectoria personal y rechazó estigmatizaciones hacia su lugar de origen.

“Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, dijo.

Aseguró que su historia está ligada “al trabajo, estudio y servicio”.

Asimismo, consideró que las acusaciones tienen un trasfondo político.

“Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación, y de los valores y principios que enarbolamos y en los que no transigimos”, afirmó.

El legislador también mencionó que los señalamientos buscan afectar a Morena y al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“...es también un ataque y una insidia dirigida al @PartidoMorenaMx y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”, declaró.

Envió un mensaje a la ciudadanía sinaloense, a quienes aseguró que demostrará su integridad. “Nuestra biografía está ahí: trabajo, estudio y servicio”, concluyó.

Las declaraciones del senador se dan luego de que autoridades estadounidenses acusaran al gobernador Rubén Rocha Moya, al propio Inzunza y a otros funcionarios de Sinaloa, incluido el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, de presuntos vínculos con el narcotráfico.