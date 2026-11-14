Rechaza Érika Sánchez que licencia de Gámez pueda extenderse hasta 2027 como señala Ayuntamiento de Culiacán

La regidora por el PRI, Lourdes Érika Sánchez Martínez cuestionó que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Culiacán sostenga que la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil puede permanecer vigente hasta que concluya su periodo como Alcalde, en 2027, pese a que la Constitución de Sinaloa establece un límite de seis meses para este tipo de permisos.

La edil informó que recibió el oficio 861/2026, firmado por el director de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Calderón Espinoza, en respuesta a una solicitud que presentó el 30 de octubre ante los integrantes del Cabildo y el Secretario del Ayuntamiento para que se revisara la situación de la licencia del Alcalde.

En el documento, el área jurídica sostiene que la autorización aprobada el 1 de mayo puede continuar vigente hasta el término del periodo constitucional, debido a que fue concedida por tiempo indeterminado y no estableció una fecha específica de reincorporación.

Sánchez Martínez rechazó esa interpretación señalando que el artículo 148 de la Constitución Política de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de seis meses.

Consideró que la duración del mandato no puede utilizarse para justificar que un permiso temporal se prolongue hasta 2027.

Pero también cuestionó que la respuesta haya sido emitida por el área jurídica y no por el Cabildo, al que dirigió su solicitud.

Argumentó que el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal establece que los asuntos de competencia del Ayuntamiento deben resolverse de manera colegiada.

“Una opinión jurídica administrativa no puede sustituir, por sí misma, la deliberación y resolución que corresponden al Cabildo”, sostuvo la regidora.

La edil aclaró que no plantea que el vencimiento de los seis meses implique automáticamente que Gámez Mendívil pierda el cargo, sino que el Ayuntamiento debe emitir una resolución fundada sobre su ausencia y, en caso de acreditarse una falta absoluta, comunicarla al Congreso del Estado.

La controversia mantiene sin una definición formal del Cabildo la situación de la Presidencia Municipal, mientras Ana Miriam Ramos Villarreal continúa al frente del Ayuntamiento como Presidenta Municipal provisional.