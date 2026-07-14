Rechaza PAN Culiacán retorno de Rocha Moya ante crisis de seguridad e incertidumbre legal

La dirigencia municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán manifestó su rechazo ante el posible regreso del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a sus funciones, tras calificar su administración como un periodo marcado por la violencia y la incertidumbre jurídica.

Eduardo Ortiz Hernández, presidente del comité municipal, señaló que la entidad atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes desde el pasado mes de septiembre, la cual ha dejado un saldo de 3 mil homicidios y un clima de inestabilidad que afecta a todos los sectores de la sociedad sinaloense.

“Estamos muy molestos todos los de Sinaloa, porque no es posible que se esté estructurando el regreso del Gobernador”, señaló Ortiz Hernández.

Cuestionó las recientes determinaciones de la Fiscalía General de la República, ya que no ha hallado pruebas directas de vínculos con el narcotráfico contra el Mandatario, mantiene bajo investigación el origen de sus recursos y cuentas bancarias.

Expuso que el retorno de Rocha Moya a la Gubernatura resultaría incongruente frente a las investigaciones abiertas y el dolor de las familias afectadas por la ola de violencia que estalló tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

Desde la perspectiva del PAN, la situación de seguridad ha derivado en un estancamiento económico para Sinaloa, con una caída notable en las inversiones, y criticaron la postura de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al centrar la agenda en reclamos hacia Estados Unidos por el trato a migrantes.

El dirigente señaló que es más importante el combate a la criminalidad local y fortalecer la relación con el principal socio comercial bajo el marco del tratado de libre comercio.

“Dicen que mejor van a trabajar y estar luchando en contra de Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, nuestro mayor socio que ha estado evaluando cómo ir en contra del narcotráfico, en contra de los narcopolíticos, y a eso no les gustan los de Morena”, informó.

En el plano político electoral, el PAN anunció que se encuentra en una fase de apertura para definir a sus candidatos de cara a la renovación de la Gubernatura y otros cargos públicos en las próximas elecciones.

El método de selección se basará principalmente en encuestas que busquen identificar los perfiles más competitivos, permitiendo la participación tanto de militantes como de ciudadanos externos.

Respecto a la paridad de género, la dirigencia explicó que hay 17 candidatos a Gobernador y el partido postulará a nueve para mujer, mientras que los ocho restantes se mantendrán bajo un esquema mixto.