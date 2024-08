CULIACÁN._ Priistas sinaloenses que se encuentran contra la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del PRI no serán excluidos ni castigados, informó la líder del tricolor en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela.

La política sinaloense señaló que cada miembro del partido tiene derecho a la libertad de expresión y de ideas, y que el partido será respetuoso de las mismas.

”Todo el respeto, todas las voces en todas las expresiones. Somos un partido vivo donde hay diferentes puntos de vista y se respetan todos”, mencionó.

”Todo mi respeto como dirigente, en el partido siempre nos hemos conducido de esa forma”.

En Sinaloa, algunos priistan han rechazado la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito Moreno, por la dirigencia del partido a nivel nacional.

Entre quienes se encuentran en contra de la reelección está Jesús Enrique Hernández, “Chuquiqui”, quien expuso la semana pasada que la reelección no debe estar permitida en las dirigencias del partido.

Mientras se exponen comentarios contra Moreno Cárdenas entre militantes del PRI Sinaloa, el partido ha expresado su respaldo hacia la aspiración del dirigente del partido a nivel nacional.

En julio, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional expresó su respaldo hacia Moreno Cárdenas, en vistas de su posible reelección al frente del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor.

Durante la 24 asamblea nacional del partido, se aprobaron reformas al estatuto interno del PRI, con lo cual el dirigente nacional podrá reelegirse en tres periodos consecutivos de cuatro años cada uno.

El pasado 3 de agosto estuvo en Sinaloa Dulce María Sauri, ex Diputada, ex Senadora y ex dirigente nacional del PRI, quién rechazó la reelección de Alito.

“Queremos que el PRI salga adelante, en medio quizá de la situación más compleja, la más difícil que ha vivido en toda su historia de 95 años”, señaló.

“En el PRI tenemos una situación inmediata que remediar, que es que el PRI retorne a la senda de la legalidad, a la legalidad interna, y a la legalidad en relación a los ordenamientos que hay sobre los partidos políticos, eso es lo inmediato”.