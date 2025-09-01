Rechaza SEPyC falta de condiciones para clases presenciales en medio de violencia

En Sinaloa hay condiciones para clases presenciales a pesar de la violencia, defendió la Secretaria de Educación Pública y Cultura Gloria Himelda Félix Niebla.

La funcionaria señaló que se han implementado operativos para garantizar la seguridad en los planteles educativos, con apoyo de autoridades federales.

”Hay condiciones para el regreso a clases de manera presencial; nos hemos preocupado desde mucho antes, 10 días tanto preparándose los docentes como también una coordinación estrecha con Protección Civil y las fuerzas del orden, Guardia Nacional”, mencionó.

Actualmente Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad derivada de una pugna del crimen organizado, misma orilló a las autoridades educativas a suspender clases presenciales en distintas jornadas el ciclo pasado.