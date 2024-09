Funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa expresaron su rechazo hacia la reforma a la Ley Orgánica de la casa de estudios, la cual aprobó el Congreso del Estado durante la noche de este 20 de septiembre, y advirtieron que emprenderán una nueva batalla legal contra el Poder Legislativo del Estado, a fin de impedir la aplicación de la nueva Ley.

Este sábado realizaron una sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la UAS, de manera virtual. Estaba citada para este viernes, pero se postergó por una movilización de trabajadores de la UAS al Congreso del Estado para protestar contra la reforma a la Ley Orgánica, además de que algunas autoridades acudieron a la Sede de Justicia Penal por un audiencia.

Robespierre Lizárraga Otero, encargado del Despacho de la Rectoría, calificó como un asalto la manera en que el Congreso de Sinaloa concluyó este proceso de reforma, pues se llevó a cabo en una sede alterna, que fue un salón de evento, en una sesión extraordinaria, a la cual prohibieron el acceso al público y medios de comunicación. Únicamente se transmitió por las plataformas digitales.

“Tuvieron que ir, y lo reafirmo, como delincuentes, aprovechando la oscuridad de la noche, en un lugar apartado, hagan de cuenta que estoy describiendo el tipo penal del delito de asalto.

“Ahí aprobaron la Ley Orgánica, al margen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al margen de la Ley General de Educación Superior, y al margen de la comunidad universitaria, al margen de la voluntad del pueblo”, criticó Robespierre Lizárraga.

Acusó que este proceso legislativo se desarrolló como parte de una supuesta persecución política en contra de funcionarios de la UAS, mismos que enfrentan procesos penales acusados por delitos de corrupción.

En ese sentido, refirió a la audiencia para revisión de medidas cautelares para la cual le citaron a él, junto al Rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina, este 20 de septiembre. Lizárraga Otero se ausentó de esta audiencia, sin justificación alguna, además de que sus abogados afirmaron no haber podido contactarlo.

Aunado a eso, hubo un error por parte del Juez al elaborar el citatorio, y no escribió bien el domicilio del universitario.

“La instrucción, separar a un servidor del cargo. El día de ayer se celebró una audiencia con esa instrucción, ¿y saben ustedes por qué todavía estoy aquí presidiendo? Por un error de dedo del Juez en la notificación, se equivocó en un número.

“Independientemente de ello, les manifiesto, los días, la horas, los minutos y los segundos que yo tenga esta grata oportunidad, porque en medio de todo lo complicado, es un honor servir a la UAS, seguiremos adelante, compañeros. Y esa es la convocatoria”, subrayó el encargado de la Rectoría.

Tras su participación, representantes del equipo jurídico de la universidad advirtieron que el proceso de reforma que llevó a cabo el Congreso de Sinaloa, estuvo viciado y atentó contra la Ley.

Por ello, José Ramón Bonilla Rojas advirtió que comenzarán una disputa legal para impedir la aplicación de la nueva Ley Orgánica de la UAS, la cual contempla el regreso de elección de autoriades mediante voto universal y directo de la comunidad, o garantías de paridad de género en cargos directivos de la institución.

Apuntó que interpondrán los recursos legales que consideren adecuados, una vez que esta reforma se publique en el Periódico Oficial del Estado, lo cual ordenaría su entrada en vigor.

“En su momento la universidad promoverá el medio legal que considere pertinente. Aclaro, falta que el Gobernador publique la Ley.

“No creo que haga observaciones, no creo que haga el famoso veto y que lo devuelva para que corrijan, pienso que el Gobernador va a estar en su misma tónica, no sé si cumpliéndose el capricho, por capricho de él, por capricho de los propios diputados, o porque él tenga una intención genuina, la cual yo no la creo”, criticó.

Aseguró que esta Ley no podrá aplicarse en la universidad, aun y cuando ya hay grupos de universitarios que celebren esta reforma. Se refirió a estos grupos como “loquitos”.

“Señores, esto apenas empieza, y esa Ley, esas modificaciones a la Ley nacieron con epitafio, nacieron ya para irse a la sepultura. Es una Ley que difícilmente va a poder ser aplicada, no por capricho de la universidad, sino porque la propia universidad, con la Ley en la mano, y derivado de un procedimiento viciado hasta las náuseas de lo que ha pasado, se va a combatir”, aseveró.