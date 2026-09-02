Rechazan Coparmex y RECIAS iniciativa de Ley de Transparencia; advierten riesgo de opacidad

Coparmex Sinaloa y la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS) rechazaron la iniciativa de Ley de Transparencia que se encuentra en análisis en el Congreso del Estado y advirtieron que, de aprobarse en los términos que cuestionan, representaría un retroceso para el acceso ciudadano a información pública.

Las organizaciones hicieron un llamado al Poder Legislativo y al Ejecutivo estatal para que no avalen la propuesta y exigieron que antes de cualquier votación se abran mesas de trabajo con la sociedad civil para analizar el contenido de la legislación.

“Nosotros hacemos un llamado tanto al poder legislativo como al poder ejecutivo a que no validen esta ley, a no validar esta ley tapadera”, se expuso Marlene León Fontes, titular de Iniciativa Sinaloa e integrante de Recias.

La preocupación de las organizaciones se centra particularmente en las disposiciones que, señalaron, podrían limitar el acceso a información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos.

“Recordemos que la gravedad de esta iniciativa que pretenden esconder la información que tenga que ver con el uso del recurso público, es decir, el día de mañana, si se llega a aprobar, no vamos a conocer cómo gastó la administración de Rubén Rocha el recurso público para obra pública, para hospitales, seguridad, seguridad pública”, señaló León Fontes.

Las organizaciones recordaron que la propuesta fue presentada durante la administración del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y cuestionaron que el Congreso todavía no haya definido públicamente qué ocurrirá con ella.

“Es importante que en este momento el Congreso del Estado nos diga qué va a pasar con esta iniciativa que está en la congeladora. No sabemos si el día de mañana se vaya a aprobar o no o en qué término”, expresó la representante de Iniciativa Sinaloa.



Exigen mesas de trabajo

RECIAS y Coparmex señalaron que han enviado diversos oficios tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo para solicitar participar en el análisis de la propuesta, pero acusaron que no han recibido una respuesta suficiente.

Los representantes de las organizaciones reclamaron particularmente al presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso, el diputado Ligio? , que no haya atendido sus solicitudes para establecer mesas de trabajo.

Advirtieron además que existe el riesgo de que la legislación sea aprobada mediante un procedimiento acelerado, sin que las organizaciones ciudadanas tengan oportunidad de participar en su discusión.

Como antecedente, señalaron que anteriormente tuvieron conocimiento de la propuesta prácticamente cuando ya se encontraba contemplada en la orden del día del Congreso para su primera lectura.

“Siempre nosotros estuvimos preguntándoles que si tenían algún proyecto con el cual pudiésemos nosotros colaborar y nos dijeron que no había y de la noche a la mañana nos dimos cuenta en la orden del día que se iba a dar primera lectura”, relató Gustavo Rojo Navarro, de la organización Observatorio Ciudadano.

Por ello, insistieron en que se les considere en el análisis de la iniciativa para garantizar que la nueva legislación responda al interés público.



Vinculan transparencia con crisis de seguridad

El rechazo a la iniciativa ocurre además en un contexto de violencia e incertidumbre en Sinaloa, por lo que las organizaciones consideraron indispensable preservar el acceso a información pública.

Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, cuestionó también el anuncio de la Fiscalía General del Estado de dejar de informar a la ciudadanía de manera oportuna sobre los hechos delictivos.

“Nosotros necesitamos los números para saber si esas estrategias de seguridad están funcionando o no”, afirmó.

La empresaria sostuvo que la transparencia es necesaria para generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

“Esa confianza tiene que ir de la mano de la transparencia”, señaló.

Las organizaciones también solicitaron una reunión con la gobernadora interina Graciela Domínguez para abordar el tema. Indicaron que ya recibieron confirmación de que el oficio fue recibido, pero están a la espera de que se defina una fecha para el encuentro.

Por ello, Coparmex y RECIAS reiteraron su llamado al Congreso del Estado para que no apruebe la iniciativa sin escuchar a la sociedad civil y abra las mesas de análisis necesarias para evitar, dijeron, que se institucionalice un retroceso en materia de transparencia.