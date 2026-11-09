Rechazan cuentas públicas de Escuinapa y Elota por irregularidades financieras

La Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad los dictámenes de las cuentas públicas de 14 municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Sin embargo, decidió no aprobar las de Escuinapa y Elota, debido a diversas irregularidades financieras y administrativas detectadas por la Auditoría Superior del Estado.

Los municipios que recibieron un dictamen favorable son Concordia, Cosalá, Culiacán, El Fuerte, Eldorado, Guasave, Juan José Ríos, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Rosario, Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa.

En el caso de Elota, entre las principales observaciones se encuentra que el Municipio no cuenta con recursos suficientes para cubrir sus deudas, que superan los 20 millones 350 mil pesos.

Además, la Auditoría Superior del Estado señaló que hay 13 millones 973 mil pesos que deben recuperarse o aclararse.

También se detectaron anticipos entregados a proveedores que no fueron comprobados ni recuperados, así como pagos de indemnizaciones sin documentación que los respalde.

En obra pública se reportaron pagos por trabajos que no se realizaron, obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas y otras de mala calidad.

A esto se suma que el 94.12 por ciento de las obras públicas se asignaron directamente, es decir, sin realizar un concurso para elegir a las empresas encargadas de ejecutarlas.

Además, la deuda del Municipio aumentó 289.2 por ciento en comparación con 2024.

En Escuinapa se identificaron pasivos por 47 millones 413 mil pesos que no cuentan con una fuente de recursos para pagarse, así como 16 millones 543 mil pesos que la Auditoría considera de probable recuperación.

Entre las irregularidades señaladas están recursos públicos que no fueron reintegrados, gastos sin comprobantes, pagos por asesorías legales sin evidencia del trabajo realizado y gastos por la musicalización de las fiestas patrias sin documentación que los respalde.

También se observaron pagos por sentencias laborales sin presentar las resoluciones correspondientes ni contar con la aprobación del Cabildo, así como gastos por la construcción de enramadas para las Fiestas del Mar de las Cabras sin documentos que justificaran esos trabajos.

En obra pública se detectaron pagos por trabajos que no se realizaron, que no fueron debidamente documentados, que no beneficiaron a la población para la que estaban destinados o por cantidades mayores a las correspondientes.

Además, el 93.18 por ciento de las obras fueron asignadas directamente, sin concurso.

Aunque las cuentas públicas de los otros 14 municipios fueron aprobadas, esto no significa que estén libres de observaciones ni que se cancelen las revisiones.

El Congreso aclaró que la aprobación no detiene los procedimientos ni las acciones que la Auditoría Superior del Estado haya iniciado para aclarar posibles irregularidades.

Entre los señalamientos que se repiten en varios municipios están la falta de recursos para cubrir sus deudas y el alto porcentaje de obras asignadas directamente.

En Concordia, por ejemplo, el 100 por ciento de las obras públicas se adjudicó bajo este procedimiento, es decir, ninguna fue concursada.

También se detectaron, en algunos municipios, pagos por obras no realizadas o sin documentación suficiente, así como proyectos de electrificación que no han sido conectados por la Comisión Federal de Electricidad, por lo que todavía no ofrecen el servicio a la población.

Es decir, que una cuenta pública haya sido aprobada no significa que no tenga irregularidades. Significa que el dictamen fue favorable, pero las observaciones y los procedimientos para aclarar o recuperar recursos pueden continuar.