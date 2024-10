Estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestaron en contra del paro de labores de la institución, declarado por el encargado del Despacho de Rectoría, Candelario Ortiz Bueno, el pasado 4 de octubre.

Representantes de alumnado y planta docente criticaron que esta suspensión de labores se decidió de manera arbitraria por parte de los directivos universitarios, sin consultar o considerar al resto de la comunidad.

“Debe de preguntar la opinión de los estudiantes, si están o no de acuerdo con un paro, a nosotros en ningún momento se nos hizo llegar esa pregunta, no te preguntaron si tú querías dejar de estudiar, si tú querías que tus enseñanzas se suspendiera”, señaló Evelyn López, estudiante de la Facultad de Historia.

La alumna reclamó que este paro merma en su desarrollo académico, y por ende, en las opciones que tienen los universitarios de ejercer su profesión.

“Es algo que quizá para muchos puede parecer no importante, puede que muchos lo tomen como unas vacaciones, pero si verdaderamente quieres ejercer tu profesión, si verdaderamente quieres aportar a la sociedad, te invito a que, por favor, reflexiones”, exhortó.

El profesor Sergio Alberto Cervantes, de Historia, denunció que las autoridades de la universidad tomaron la medida de parar los trabajos a espaldas de los universitarios, y aseguró que el grueso de la comunidad está inconforme con ello.

“Ellos no tuvieron el valor para hacer esa auscultación, a la cual deberían estar obligados, a consultar a la comunidad universitaria si está de acuerdo o no con el paro de labores, si estaban de acuerdo o no con la suspensión de clases.

“La amplia mayoría de la comunidad universitaria está en contra, ellos no tienen la mayoría en este sentido, de eso estoy convencido”, afirmó.

Néstor, estudiante de la Facultad de Derecho, señaló que ya arrastraban un rezago por haber tomado clases de manera virtual durante la pandemia por Covid-19, y tras el brote de violencia registrado en la entidad, volvieron a esta modalidad.

“Regresamos a las clases en línea, otra vez nos afectó, y yo considero que ya estamos en condiciones para regresar a clases y terminar con este caos, y con estas clases en línea”, comentó.

De parte del cuerpo docente, César Uriarte de la Facultad de Filosofía y Letras, subrayó que este paro de labores decretado por las autoridades universitarias, atenta contra la naturaleza de la institución, que es la impartición de conocimientos.

“La docencia pues es el principal quehacer de la universidad, y no permitir que den clases, pues estamos hablando de un problema algo grave.

“Principalmente en mi facultad, que es Filosofía y Letras, donde nuestro centro de estudio es principalmente las ideas, es el pensamiento, es la crítica, es la reflexión”, cuestionó.

Otro docente, Samuel Ojeda, de Historia, exhortó a que se considere a la comunidad estudiantil, ya que son la razón de ser de la institución, y no pueden imponerles a obedecer instrucciones omitiendo sus puntos de vista.

“A que sean sensibles y vuelvan a lo que la alumna señalaba, que recojan el sentir estudiantil, ese es el que vale finalmente, eso es lo importante, yo creo, una universidad sin estudiantes no es nada, o es poca cosa.

“Los estudiantes no son plastilina que pueda los puedan moldear a su gusto ya su antojo, ahí están ellos, volvamos a ellos, y no hablemos a nombre de ellos, que sean ellos los que se expresen”, requirió el docente.