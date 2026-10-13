$!Rechazan trabajadores del IMSS aumento salarial de 2.9% y exigen mejoras laborales

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa se manifestó la tarde de este martes desde la delegación del Instituto hacia las oficinas sindicales, como parte de una movilización nacional para exigir mejoras salariales y condiciones laborales dignas. Los trabajadores expresaron su inconformidad con el incremento salarial de 2.9 por ciento aprobado en el ámbito sindical y solicitaron que se realice una nueva votación para buscar un aumento que responda a las necesidades de la base trabajadora. “Estamos aquí porque no estamos de acuerdo con el 2.9 de aumento salarial”, expresó Marco Piña, trabajador del área de Farmacia, quien señaló que la exigencia principal es un incremento significativo, similar al 10 por ciento que se plantea en la movilización nacional.





“Que sea un aumento significativo, pues no que sean sobras, no que sea 100 pesos más”, manifestó. Piña consideró que los trabajadores deben perder el miedo a expresar sus inconformidades y participar en las decisiones sindicales. “Se supone que vivimos en un país de libre expresión y quejarnos de un aumento paupérrimo creo que es justo que todos nos expresemos”, dijo. Explicó que la votación prevista para este miércoles busca que la base trabajadora se pronuncie nuevamente sobre el incremento salarial. “Queremos que se vuelva a votar para un aumento real. Eso es lo que estamos pidiendo”, sostuvo.





Denuncian temor a represalias Durante la manifestación, los trabajadores señalaron que la escasa participación responde, entre otros factores, al temor a posibles represalias por parte de representantes sindicales. Xiomara Sánchez, radióloga de la Clínica 36, reconoció que participar en la protesta le generaba miedo, pero decidió sumarse para exigir cambios en las condiciones laborales. “Claro que en su momento tuve miedo y todavía ahorita me tiemblan las piernas porque no estoy acostumbrada a hablar enfrente de tanta gente”, expresó. Sánchez afirmó que existen comentarios que los trabajadores consideran intimidatorios para disuadirlos de participar en las movilizaciones. “Y no me han de dejar mentir. Nuestros representantes sindicales llegan con comentarios intimidatorios hacia el personal, ¿para qué?, para que no estemos aquí. Es por eso que ustedes ven la ausencia”, señaló. La trabajadora recordó que el 1 de octubre un grupo de empleados se manifestó con una lona dirigida a los derechohabientes, cuando, aseguró, solamente participaron seis personas.

“Fuimos seis y se rieron de nosotros. Y a mí no me da vergüenza decir que yo fui una de ellas. Ahí estuvimos y sigo al pie del cañón porque creo firmemente en que podemos mejorar la situación en la que estamos trabajando”, manifestó. Añadió que las exigencias van más allá de los salarios, pues también buscan garantizar instalaciones, insumos y personal suficientes para atender a los pacientes. “Todos tenemos un familiar o incluso nosotros también somos derechohabientes, aunque seamos trabajadores, y tenemos recetas que no se nos han surtido”, dijo. También señaló que las agresiones contra el personal ocurren en medio de las inconformidades de los pacientes por los retrasos en los servicios. “Hay compañeras que se tuvieron que incapacitar por esguince cervical. En mi unidad hay una compañera que fue agredida”, relató.





Urgencias, con hasta 72 pacientes para 22 camas Una trabajadora del área médica, que no compartió su nombre, expuso las condiciones en las que labora el personal de urgencias, donde afirmó que la capacidad instalada resulta insuficiente ante la cantidad de pacientes que requieren atención. “Tenemos 22 camas, se supone enumeradas, y hemos tenido hasta 72 pacientes, tanto que ya no nos alcanza el sistema para tenerlos registrados”, explicó. La trabajadora señaló que algunos pacientes permanecen durante días en espera de una cama para ser trasladados a piso y que, posteriormente, deben esperar para recibir una cirugía. “Ya de ahí a que la operen son otros siete días”, expuso. También denunció las altas temperaturas y las deficiencias en los sistemas de ventilación, que dificultan las labores médicas y de enfermería. “Es un calorón que no te deja ni siquiera estar en el pase de visita”, dijo, al señalar que en el cuarto de médicos tienen dos ventiladores de pedestal que fueron comprados por los propios trabajadores.





Entre las peticiones específicas mencionó activar el sistema de filtración del aire para bacterias y virus, así como garantizar una ventilación adecuada en las instalaciones. “Queremos que la ventilación sea real, no nada más con cooler, fue mini split y tapar un hoyito”, expresó. También solicitó alrededor de 10 sillones reclinables y 20 sillas acojinadas para que los pacientes que esperan atención tengan mejores condiciones durante su estancia. “Creo que hacen falta bombas de infusión, siempre es una escasez de bombas de infusión para medicamentos que son de alto riesgo”, agregó, además de señalar la falta de material de curación y las deficiencias en los equipos de aire acondicionado. La trabajadora indicó que las carencias afectan tanto al personal como a los derechohabientes, pues dificultan ofrecer la atención que requieren los pacientes. “Sí nos duele, nos da vergüenza. Buscamos donde haya, damos altas, priorizamos, buscamos programarles una cirugía con todo lo que se pueda”, afirmó. “Créanme que sí nos duele”, insistió, al explicar que los trabajadores intentan resolver las necesidades de los pacientes aun cuando no cuentan con las condiciones necesarias.





Piden insumos, medicamentos y retiro digno Los manifestantes también exigieron que se garantice el abasto de medicamentos, la contratación de personal suficiente y un esquema de jubilación que les permita retirarse en condiciones dignas. Sánchez señaló que la falta de especialistas y de trabajadores para cubrir ausencias contribuye a los retrasos en consultas y procedimientos. “Ya no quieren trabajar en el Instituto. ¿Por qué? Porque ya no es atractivo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos régimen de jubilación y pensiones”, expresó. La trabajadora afirmó que las carencias del IMSS no son recientes, pero consideró necesario que las autoridades atiendan las demandas del personal para mejorar el servicio.



