Rechazo de declaratoria de emergencia por sequía es desprecio de Federación hacia Sinaloa: Diputada

El rechazo de la Comisión Nacional del Agua a la petición de declaratoria de emergencia por sequía en Sinaloa es una muestra de desprecio de parte del Gobierno federal hacia el Estado, acusó la Diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Irma Moreno Ovalles.

Este 5 de mayo, el Gobernador Rubén Rocha Moya informó que la dependencia federal rechazó esta solicitud con el argumento que se presentó fuera de tiempo, sin embargo, el Ejecutivo estatal aseguró que no fue así.

La Diputada del PRI aseveró que además del problema por la falta de agua, Sinaloa sufre desatención en pagos de apoyos a productores agrícolas, así como la crisis de seguridad que afecta a la economía local, todos problemas agravados por el desinterés del Gobierno federal.

“Vemos y seguimos viendo el desdén, el desprecio de un Gobierno federal de Morena hacia el campo sinaloense, hacia productores y hacia el Estado, porque hoy nos dicen que es un trámite burocrático el porqué no se acepta la declaratoria de emergencia”.

“Es simple y sencillamente desprecio a Sinaloa, ¿y de qué manera lo están demostrando? Todavía no terminan de hacer los pagos, acaba de hacer mención mi compañero en temas de recursos, pero sobre todo, ¿de qué manera vamos a ir a litigar porque tenemos sequía? Pues creo que lo evidente ahí está, empezando por la producción de maíz que se cayó por falta de agua”, puntualizó.

“Y todavía empieza ya una discusión interna entre Conagua y el Gobierno del Estado, que ‘porque no mandaste la petición’, ‘que sí la mandé’, y ya la verdad es que no entendemos. Lo único que sí sabemos es que no hay declaratoria, es que se nos está negando y que exigimos tanto que terminen con los pagos que faltan todavía a los productores, y aparte exigimos la declaratoria de emergencia”, reclamó Moreno Ovalles.

Advirtió que las necesidades en materia agrícola deben ser prioritarias en las políticas públicas, por la relevancia que tiene Sinaloa a nivel nacional en esta actividad.

Sobre ello, enfatizó que de no atenderse a tiempo, Sinaloa perderá su trascendencia como estado productor de alimentos para el País, así como para exportaciones.

Por otro lado, denunció que el rechazo de la declaratoria de emergencia corresponde también a que el Gobierno no dispone de recursos etiquetados para dichos fines, sino que todos los gestionan hacia programas sociales.

“Economía, seguridad, agricultura y ahora la sequía y el desdén del Gobierno federal. Desde aquí le exigimos a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a todo su Gobierno que Sinaloa es el granero de México, pero sin el apoyo de ellos, pues vamos a terminar siendo un estado más”.

“Lo que le está sucediendo al campo es que, así como eliminaron todos los programas que apoyaban a los productores, bueno, ahora eliminaron el Fonden y pues no hay un recurso que venga a sacar a los estados de emergencias como este tipo”, dijo la Diputada del PRI.