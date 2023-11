”Me da mucho gusto terminar aquí en Culiacán la gira de cinco días, empecé en Tijuana, estuvimos en Baja California, en Baja California Sur, en Sonora, y terminamos aquí en Sinaloa. Me da mucho gusto”, abrió su discurso el Presidente López Obrador.

López Obrador defendió que su administración ha luchado contra la corrupción, y por ende pueden disponer de recursos para repartirlos como apoyos federales.

”No permitir la corrupción, que nadie se quede con el dinero del pueblo, el presupuesto no es dinero del Gobierno, es dinero del pueblo. Segundo, no permitir los lujos del Gobierno, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, mencionó.

”Y por llevar a la práctica esos dos criterios nos permitió ahorrar mucho dinero, todo lo que se iba por el caño de la corrupción”.