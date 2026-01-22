Recibe Ayuntamiento de Culiacán al menos 120 solicitudes para sumarse a la Policía Municipal

El Ayuntamiento de Culiacán ha recibido al menos 120 solicitudes de aspirantes para integrarse a la Policía Municipal, tras la convocatoria lanzada este enero, informó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Estimó que para marzo inicie la formación de los primeros cuatro grupos de aspirantes en la Universidad del Policía.

Estos, dijo, se incorporarían de manera gradual a las labores de seguridad en la ciudad.

“Serían por lo menos 120 (solicitudes)”, afirmó.

Cuestionado sobre si los asesinatos de policías durante la crisis de seguridad tras la fractura del Cártel de Sinaloa podrían frenar el ingreso de aspirantes, el Alcalde afirmó que la labor en las corporaciones de seguridad siempre conlleva riesgos y que, pese a ello, en Culiacán la convocatoria ha recibido “bastantes solicitudes”.

“Lo sabemos que este oficio de tan noble trabajo, pero con muchísimo riesgo por el tamaño de la responsabilidad siempre va a existir un alto riesgo, pues eso siempre lo sabemos desde previo al hacer la solicitud”, afirmó.

“Nosotros desde hace ya 10 días abrimos la convocatoria para la contratación de 400 nuevos policías en este 2026, ya hemos recibido bastantes solicitudes”.

El pasado 8 de enero, el Gobierno de Culiacán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, lanzó una convocatoria dirigida a mujeres y hombres interesados en formar parte de la Policía Municipal de Proximidad en modalidades preventiva y de vialidad.

La convocatoria prevé la contratación de hasta 400 nuevos policías en este 2026 y otros 400 en 2027, con el objetivo de reducir el déficit de elementos y acercarse a los estándares internacionales de policías por habitante, referidos por organismos del sistema de Naciones Unidas.