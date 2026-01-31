Recibe Ayuntamiento de Culiacán hasta 40 denuncias diarias por maltrato animal

CULIACÁN._ Entre 30 y 40 denuncias por maltrato animal llegan diariamente de manera directa al Regidor de los animales, Rigoberto Torres Ramos, y al Grupo Especializado de Protección Animal del Ayuntamiento de Culiacán.

De acuerdo al propio Torres Ramos, muchos casos no se reportan por falta de educación en el cuidado animal.

“Recibimos entre 30 y 40 diarios, pero hay muchas personas que... [por] la falta de educación en el cuidado animal no reporta; había un perro atropellado en la calle, simplemente se va de largo”, señaló.

El edil comentó que una de las problemáticas más preocupantes es el envenenamiento de animales, ya que aunque se detecta que los perros fueron intoxicados, casi nunca es posible identificar a la persona responsable, lo que impide fincar sanciones por falta de pruebas.

Advirtió que el envenenamiento de animales no solo representa maltrato, sino también un riesgo para la población, especialmente para niñas y niños que pueden entrar en contacto con sustancias tóxicas dejadas en la vía pública.

“Los envenenamientos siempre dicen: ‘hey, se me hace que es fulano’ y nosotros salir: ‘oye, pero qué evidencia tengo’. Entonces señalar por señalar tampoco”, dijo.

Torres Ramos explicó que la solución a la sobrepoblación de perros y gatos en la calle no es el abandono ni la violencia, sino la esterilización permanente y la búsqueda de hogares temporales o definitivos.

Destacó que el Municipio impulsa estas acciones con apoyo de asociaciones civiles.

En algunos casos, una sola llamada ha permitido rescatar animales heridos y brindarles atención veterinaria oportuna, dijo.

“La solución es esas personas antes de querer envenenar al animalto, lo que tienen que hacer es... primero lo que tengo que hacer es ponerme en contacto con una fundación, ponerme en contacto con el personal del Ayuntamiento que estamos encargados de eso, capturar esos gatitos y esterilizarlos y regresarlos... que no sigan reproduciendo o buscarles un lugar donde vivan”, subrayó.

La Dirección de Bienestar Animal fue creada por el Cabildo de Culiacán a finales del año pasado, con el objetivo de contar con un marco jurídico propio para prevenir el maltrato, atender denuncias y reducir la sobrepoblación de perros y gatos en la vía pública.

Sin embargo, Torres Ramos reconoció que el presupuesto asignado para su arranque es limitado, con 500 mil pesos, por lo que será necesario gestionar mayores recursos para fortalecer las acciones de esterilización y atención al bienestar animal.

“Del presupuesto inicial ya arrancamos, de aquí a buscar más presupuesto porque como les digo, estamos sobrepasados en animalitos de la calle, entonces la tendencia es esterilizar, esterilizar, esterilizar, esterilizar para detener un poco esa sobrepoblación”, apuntó.