$!Recibe CEDH Sinaloa a personal de ONU Derechos Humanos México

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa recibió a personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El presidente de la CEDH en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, recibió a los representantes Maia Campbell y Ricardo Cancela Neves.
En las instalaciones en Culiacán se llevó a cabo además una reunión entre los representantes con el personal de la organización local.
Los representantes de la oficina de la ONU, informó la CEDH, reconocieron el trabajo que se está haciendo en Sinaloa en favor de las y los sinaloenses.