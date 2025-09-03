$!Recibe CEDH Sinaloa a personal de ONU Derechos Humanos México

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa recibió a personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.







El presidente de la CEDH en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, recibió a los representantes Maia Campbell y Ricardo Cancela Neves.









En las instalaciones en Culiacán se llevó a cabo además una reunión entre los representantes con el personal de la organización local.





