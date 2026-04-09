Recibe Coepriss certificación de calidad por cumplimiento de norma ISO 9001:2015

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa obtuvo la certificación del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., al acreditar el cumplimiento de estándares de calidad y mejora continua en sus procesos operativos.

El organismo certificador validó que la dependencia estatal cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad alineado a la norma ISO 9001:2015, lo que implica la adopción de criterios estructurados para optimizar sus procedimientos y reforzar las acciones de control sanitario en la entidad.

Durante el acto de entrega, autoridades estatales subrayaron que la incorporación de modelos de gestión basados en normas reconocidas contribuye a elevar la eficiencia institucional, así como a fortalecer la transparencia y la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos. Asimismo, se reconoció la labor del personal de Coepriss en el proceso de cumplimiento de los requisitos necesarios para alcanzar esta certificación.

En representación de la Secretaría de Salud, el subsecretario de Atención Médica, Carlos Enrique González Ramos, participó en la ceremonia, junto con la titular de la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Daniela Guadalupe Valdez Félix.

La comisionada estatal de Coepriss, Beatriz Aguiar Monroy, indicó que la certificación representa un avance en el fortalecimiento de los procesos internos de la institución, así como en la mejora de los servicios que se ofrecen a la población.

Señaló que el organismo mantendrá acciones para consolidar los estándares alcanzados.

Con este reconocimiento, Coepriss ratifica su compromiso de operar bajo lineamientos de calidad, con el objetivo de prevenir y controlar riesgos sanitarios, en cumplimiento de sus funciones en materia de protección a la salud en Sinaloa.